Deals of the day 11th July 2021: ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon और पर हर दिन कई प्रोडक्ट्स पर डील्स ऑफर की जाती है। ये डील्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स, एक्सेसरीज, मोबाइल फोन, ऑडियो सिस्टम, कपड़ों, ब्यूटी प्रोडक्ट्स आदि पर मिलती है। आज यानि 11 जुलाई को इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर मिलने वाले डील्स के बारे में जानते हैं।

Amazon पर मिलने वाले डील्स

ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon पर आज लैपटॉप्स, कम्प्यूटर्स, एक्सेसरीज के अलावा कई और प्रोडक्ट्स पर डील ऑफर की जा रही है। , , जैसे ब्रांड्स के लैपटॉप पर 30,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। वहीं, डेस्कटॉप पर आज मिलने वाले डील्स की बात करें तो कई ब्रांड्स के PC पर 50,000 रुपये तक बचा सकते हैं। वहीं, एक्सेसरीज की बात करें तो Amazon पर Accessories Fest का आयोजन किया जा रहा है। इस सेल में 129 रुपये की शुरुआती कीमत में एक्सेसरीज मिल रहा है। ई-कॉमर्स वेबसाइट पर चलने वाले इस सेल में मिल रहे डिस्काउंट के अलावा , नो-कॉस्ट EMI और बैंक की तरफ से ऑफर्स दिए जा रहे हैं।

Flipkart पर मिलने वाले डील्स

ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर 10 जुलाई से Electronic Sale का आयोजन किया रहा है। इस सेल का आज दूसरा दिन है। इसमें , , , POCO, , OPPO, ब्रांड्स के स्मार्टफोन्स पर डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। वहीं, होम अप्लायंसेज की बात करें तो इनकी खरीद पर 60 प्रतिशत तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक सेल में एक्सेसरीज एवं अन्य प्रोडक्ट्स की खरीद पर भी डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है।

आज के डील में इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स को 99 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीद सकते हैं। iKall के फीचर फोन की खरीद पर 120 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अलावा फैशन प्रोडक्ट्स की खरीद पर 10 प्रतिशत तक का अतिरिक्त डिस्काउंट मिल रहा है।