Deals Of the Day 13th July: Amazon और Flipkart पर ऑफर, सस्ते में मिल रहे कई आइटम्स

Deals Of the Day 13th July 2021: अमेजन और फ्लिपकार्ट देश के बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स में से एक हैं। इन पर न सिर्फ सेल बल्कि सामान्य दिनों में भी कई Discount ऑफर मिलते रहते हैं। हालांकि, इन प्लेटफॉर्म्स पर Deals Of the Day का भी ऑप्शन मिलता है, जिसमें कई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स से लेकर फैशन और रोजमर्रा के सामान पर आकर्षक Discount मिलता है। आज की डील में Smartphone, Desktop, Headphone, Earpods, Power Bank समेत कई आइटम्स पर आकर्षक ऑफर मिल रहे हैं। आइए जानते हैं इन ऑफर्स की पूरी डिटेल।

Amazon पर क्या हैं Deals Of the Day

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन पर टॉप डील्स में ईयरबड्स पर ऑफर मिल रहा है। आप 449 रुपये से लेकर 21,490 रुपये तक के ईयरबड्स खरीद सकते हैं, जिसमें Jabra से लेकर Apple AirPods तक शामिल हैं। इसके अतिरिक्त आप Samsung Galaxy M42 को भी डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। यह स्मार्टफोन ब्रांड का सबसे किफायती 5G डिवाइस है, जो 21,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर आता है।

इसके अलावा आप 13,499 रुपये की शुरुआती कीमत से लेकर 2,39,990 रुपये तक की कीमत वाले डेस्कटॉप खरीद सकते हैं। इसमें आपको 50 हजार रुपये तक का Discount मिल रहा है। इसके अतिरिक्त Headphones और Speakers पर भी आकर्षक ऑफर मिल रहे हैं। आप Power bank को किफायती कीमत पर खरीद सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के अतिरिक्त अमेजन पर स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, बॉडी केयर प्रोडक्ट, रेफ्रीजिरेटर आदि पर भी Discount मिल रहा है।

Flipkart पर क्या हैं ऑफर

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart की बात करें तो इसमें आर्टिफिशियल ज्वेलरी, सारी, कुर्ता आदि फैंशन प्रोडक्ट्स Deals Of the Day में मिल रहे हैं। इसके अतिरिक्त Headphones पर 70 फीसदी का Discount मिल रहा है। वहीं ब्लूटूथ स्पीकर को भी आप 70 फीसदी तक के Discount पर खरीद सकते हैं। अगर आप पावर बैंक खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो 489 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीद सकते हैं।