Deals of the day 17th July 2021: ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon और पर हर दिन कई प्रोडक्ट्स पर डील्स ऑफर की जाती है। ये डील्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स, एक्सेसरीज, मोबाइल फोन, ऑडियो सिस्टम, कपड़ों, ब्यूटी प्रोडक्ट्स आदि पर मिलती है। आज हम आपको 17 जुलाई यानि आज मिलने वाले ऑफर्स के बारे में बताने जा रहे हैं।

Amazon पर मिलने वाले डील्स

ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon India पर आज ईयरबड्स, नेकबैंड्स, कम्प्यूटर, लैपटॉप और स्मार्टफोन्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स पर डील मिल रही है। आज Boat के ईयरफोन्स और हेडफोन्स 349 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीद सकते हैं। वहीं, Samsung के हाल ही में लॉन्च हुए Galaxy M42 5G स्मार्टफोन पर 6,000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। इस फोन को आज 23,999 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीद सकते हैं।

Amazon पर आज लैपटॉप्स, कम्प्यूटर्स पर डील ऑफर की जा रही है। , , जैसे ब्रांड्स के लैपटॉप पर 30,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। वहीं, डेस्कटॉप पर आज मिलने वाले डील्स की बात करें तो कई ब्रांड्स के PC पर 50,000 रुपये तक बचा सकते हैं। इसके अलावा ब्लूटूथ नेकबैंड को 129 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीद सकते हैं।

Flipkart पर मिलने वाले डील्स

Flipkart पर इस समय Apple Days Sale का आयोजन किया जा रहा है। यह से 15 जुलाई को शुरू हुई थी, जो 18 जुलाई यानि कल खत्म होगी। इस सेल में iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro और iPhone 12 Pro Max की खरीद पर शानदार ऑफर दिए जा रहे हैं। iPhone XR को 39,999 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीद सकते हैं।

यही नहीं, iPhone 12 Series के फोन को खरीदने पर HDFC Bank का इस्तेमाल करने पल 6,000 रुपये तक का कैशबैक ऑफर किया जा रहा है। iPhones के अलावा iMac, iPad, AirPods जैसे Apple के प्रोडक्ट्स पर डील्स ऑफर की जा रही है।