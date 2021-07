Amazon- Deals of the day 18th : ई-कॉमर्स कंपनियां Amazon और Flipkart पर हर दिन यूजर्स के लिए Deals of the Day मिलता है। यह डील केवल 24 घंटे के लिए होता है। डेली डील में यूजर्स इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, एक्सेसरीज, होम अप्लायंसेज, फैशन, डेली यूजेबल प्रोडक्ट्स को सस्ते में खरीद सकते हैं। हम आपके लिए इन दोनों प्लेटफॉर्म पर मिलने वाले डील्स के बारे में बताने जा रहे हैं। Also Read - Samsung Galaxy Z Fold 3 और Galaxy Z Flip 3 को कम प्राइज रेंज में लॉन्च करने की उम्मीद, जानें खास बातें

पर आज मिलने वाले डील्स

अमेजन इंडिया पर आज मिलने वाले डील्स की बात करें तो M42 स्मार्टफोन को 23,999 रुपये की कीमत में खरीद सकते हैं। यह फोन 6,000 रुपये सस्ते में मिल रहा है। वहीं, Cannon समेत अन्य ब्रांड्स के कैमरे 900 रुपये की शुरुआती कीमत में मिल सकते हैं। आज भी , Laptops आदि पर भी डील दी जा रही है। लैपटॉप और कम्प्यूटर को 13,499 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीद सकते हैं। इसके अलावा रिस्ट वॉच, वैक्यूम क्लीनर्स, फीचर फोन, एक्सेसरीज आदि पर डील्स ऑफर की जा रही है।

Amazon पर ईयरबड्स और नेकबैंड्स को 159 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीद सकते हैं। फीचर फोन को लोएस्ट एवर प्राइस 3,324 रुपये की कीमत में खरीद सकते हैं।

Flipkart पर आज मिलने वाले डील्स

Flipkart Sale का आज आखिरी दिन है। यह सेल 15 जुलाई को शुरू हुई थी, जो 18 जुलाई यानि आज खत्म होगी। इस सेल में , , , iPhone 12 Mini, और की खरीद पर शानदार ऑफर दिए जा रहे हैं। iPhone XR को 39,999 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीद सकते हैं।

आज के हैडफोन्स और ईयरफोन्स को 70 प्रतिशत डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। वहीं, स्पीकर्स को भी 70 प्रतिशत डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। इसके अलावा कई और एक्सेसरीज को भी सस्ते में खरीद सकते हैं।