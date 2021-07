Deals of the day 24th July 2021: ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon और पर हर दिन कई प्रोडक्ट्स पर डील्स ऑफर की जाती है। ये डील्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स, एक्सेसरीज, मोबाइल फोन, ऑडियो सिस्टम, कपड़ों, ब्यूटी प्रोडक्ट्स आदि पर मिलती है। आज हम आपको 24 जुलाई यानि आज मिलने वाले ऑफर्स के बारे में बताने जा रहे हैं। Also Read - 5065mAh बैटरी, 64MP कैमरा, 8GB RAM, 256GB स्टोरेज वाले गेमिंग स्मार्टफोन POCO F3 GT 5G की प्री-बुकिंग पर मिल रहे हैं धांसू ऑफर

Amazon पर मिलने वाले डील्स

ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon India पर आज ईयरबड्स, नेकबैंड्स, कम्प्यूटर, लैपटॉप और स्मार्टफोन्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स पर डील मिल रही है। आज Boat के ईयरफोन्स और हेडफोन्स 349 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीद सकते हैं। वहीं, Samsung के हाल ही में लॉन्च हुए Galaxy M42 5G स्मार्टफोन पर 6,000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। इस फोन को आज 23,999 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीद सकते हैं। Also Read - Nokia 110 4G भारत में लॉन्च, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

इसके अलावा Vivo V21e को 24,999 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीद सकते हैं। Amazon पर आज लैपटॉप्स, कम्प्यूटर्स पर डील ऑफर की जा रही है। , , जैसे ब्रांड्स के लैपटॉप पर 30,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। वहीं, डेस्कटॉप पर आज मिलने वाले डील्स की बात करें तो कई ब्रांड्स के PC पर 50,000 रुपये तक बचा सकते हैं। Also Read - 12GB RAM, 50MP बैक, 32MP सेल्फी कैमरे के साथ आया OnePlus Nord 2 5G, जानें क्या है खास?

Flipkart पर मिलने वाले डील्स

Flipkart पर आज रात 12 बजे से Big Saving Days Sale की शुरुआत हो रही है। इस सेल में कई स्मार्टफोन, मोबाइल एक्ससेरीज, कम्प्यूटर्स, लैपटॉप, फिटनेस बैंड, स्मार्ट वॉच आदि पर भारी छूट मिलेगी। इस सेल में ICICI बैंक के क्रेडिट या डेबिट कार्ड से चुनिंदा प्रोडक्ट्स खरीदने पर 10 प्रतिशत तक का कैशबैक मिलेगा। Flipkart Plus यूजर्स के लिए यह सेल आज से लाइव हो जाएगा। वहीं, आम यूजर्स के लिए इस सेल की शुरुआत कल यानि 25 जुलाई से होगी। यह सेल 29 जुलाई तक चलेगी।