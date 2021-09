Deals of the Day: आज Amazon, Flipkart समेत कई ई-कॉमर्स वेबसाइट पर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स खरीदने पर कई तरह के डील्स ऑफर किए जा रहे हैं। हर दिन की तरह आज भी हम आपके लिए इन प्लेटफॉर्म्स पर मिलने वाले बेहतरीन ऑफर के बारे में बताएंगे। खास तौर पर लैपटॉप, स्मार्टफोन, कम्प्यूटर एक्सेसरीज आदि पर यह डील्स ऑफर की जा रही है। आइए, जानते हैं आज मिलने वाले ऑफर्स के बारे में.. Also Read - Deals of the day: आज लैपटॉप की खरीद पर मिलेंगे शानदार ऑफर

Amazon Deals of the day

ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon India पर Prime यूजर्स के लिए कई तरह के डील्स ऑफर किए जा रहे हैं। यूजर्स के पास Xiaomi, Samsung और iQOO के फोन खरीदने पर यह डिस्काउंट मिलेगा। इन ब्रांड्स के स्मार्टफोन की खरीद पर 15,000 रुपये के अतिरिक्त डिस्काउंट के साथ-साथ 6 महीने तक वन टाइम स्क्रीन रिप्लेसमेंट और 3 महीने का एडिशनल नो-कॉस्ट EMI ऑफर भी मिलेगा। Samsung Galaxy M32 4G और Galaxy M32 5G वेरिएंट के साथ-साथ iQOO Z3 5G, Mi 10i 5G और Redmi Note 10s की खरीद पर यूजर को ये सभी बेनिफिट्स ऑफर किए जा रहे हैं। स्क्रीन रिप्लेसमेंट के लिए ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon ने acko इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है। वहीं, HDFC बैंक के जरिए यूजर को एडिशनल नो-कॉस्ट EMI का लाभ मिलेगा। Also Read - Deals of the day: स्मार्टफोन, टीवी पर 6000 रुपये तक का इंस्टैंट डिस्काउंट

Flipkart Deals of the day

फ्लिपकार्ट पर वॉशिंग मशीन की खरीद पर शानदार डील्स ऑफर की जा रही है। LG, IFB समेत कई ब्रांड्स के वॉशिंग मशीन पर डील्स मिलेगी। सेमी ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन 6,999 रुपये की कीमत में मिलेगा। वहीं, फुली फ्रंट लोड ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन को 14,999 की रुपये की शुरुआती कीमत में खरीद सकते हैं। वॉशिंग मशीन की खरीद पर एक्सचेंज ऑफर मिलेगा। LG Front Loads वॉशिंग मशीन 23,990 रुपये में मिलेगा। वहीं, IFB का फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन 19,499 रुपये में मिलेगा। Also Read - Deals of the day 29th August: आज सस्ते में खरीदें कई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स

Reliance Digital के ई-कॉमर्स वेबसाइट पर Vivo X60 सीरीज को 34,990 रुपये की कीमत में बेचा जा रहा है। इस सीरीज की खरीद पर 5,000 रुपये तक का कैशबैक मिलेगा। इसके अलावा LG Smart TV को 17,999 रुपये में खरीद सकते हैं। HP का लैपटॉप 40,999 रुपये की फाइनल प्राइस में मिलेगा।