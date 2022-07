Amazon Great Freedom Festival Sale का इंतजार अगर आप कर रहे थे, तो आज अमेजन ने आपका इंतजार खत्म कर दिया है। स्वतंत्रता दिवस आने वाला है। 15 अगस्त, 2022 को भारत अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने वाला है। ऐसे में पूरा देश इस राष्ट्रीय त्यौहार को मनाने की तैयारियों में जुटा है। Also Read - 6000mAh बैटरी, 8GB RAM और 50MP कैमरा वाले Redmi 10 Power को सस्ते में लाएं घर, Amazon पर मिल रहा बंपर Discount

अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां भी हर साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कई शानदार डिस्काउंट्स वाली सेल का ऐलान करती है। इस बार भी बहुत सारे यूजर्स फ्रीडम सेल का इंतजार कर रहे हैं। आज अमेजन ने अपनी फ्रीडम सेल की तारीखों और कुछ डील्स का ऐलान कर दिया है। Also Read - 108MP कैमरा, 5000mAh बैटरी, 8GB RAM वाले Redmi Note 11 Pro+ 5G पर धांसू ऑफर, मिल रहा 2000 रुपये का Instant Discount

अमेजन ग्रेट फ्रीडम फेस्टिवल

अमेजन ने अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट पर Amazon Great Freedom Festival सेल का पेज भी जारी कर दिया है। अमेजन ने इस सेल की टैगलाइन Big Saving for Everyone यानी सभी के लिए बड़ी बचत रखी है। यह सेल 6 अगस्त से शुरू होगी और 10 अगस्त तक चलेगी। Also Read - 108MP कैमरा, 120Hz डिस्प्ले, 8GB तक RAM और 5000mAh बैटरी वाले Redmi Note 11 Pro पर बंपर छूट, Amazon पर उठाएं Discount का फायदा

इस सेल के लिए अमेजन ने एसबीआई के साथ पार्टनरशिप की है। SBI Card के जरिए यूजर्स को सेल में हरेक प्रॉडक्ट पर 10 प्रतिशत का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा यूजर्स को पहली खरीदारी करने पर 10 प्रतिशत का अतिरिक्त कैशबैक भी मिलेगा।

Amazon Sale में यूजर्स को तीन टाइप की डील्स मिलेंगी। इनमें ब्लॉकबस्ट डील्स, 8PM डील्स, और बजट बाजार डील्स शामिल हैं।

फैशनेबल आइटम्स यानी कपड़ें, जूतें, चशमें, घड़ी, कॉस्टमेटिक जैसे आइटम्स पर 70% तक का डिस्काउंट, 30 दिन तक की ईजी रिटर्न पॉलिसी, और 200 रुपये तक का कैशबैक ऑफर मिलेगा।

होम एंड किचन प्रॉडक्ट्स पर यूजर्स 79 रुपये से शुरुआती EMI, और मात्र 99 रुपये की शुरुआती कीमत से आइटम्स मिलेंगे।

के प्रॉडक्ट्स पर भी यूजर्स को भरपूर डिस्काउंट मिलने वाला है। टीवी की कीमत 5,999 रुपये से शुरू होगी, वहीं नो कॉस्ट ईएमआई मात्र 1,333 रुपये से मिलनी शुरू हो जाएगी। वाशिंग मशीन पर 50 प्रतिशत तक का ऑफ मिलेगा, तो रेफ्रिजेटर की कीमत भी मात्र 6,990 रुपये से शुरू होगी। मोबाइल एंड एसेसरीज की बात करें तो इस सेगमेंट के प्रॉडक्ट्स पर भी यूजर्स को भरपूर डिस्काउंट मिलने वाला है। इस कैटेगरी के बेस्ट सेलर्स पर 40 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। वहीं लेटेस्ट मोबाइल फोन्स की नो कॉस्ट ईएमआई मात्र 2,083 रुपये से शुरू होगी। इसके अलावा सेल में बजट सेगमेंट के फोन की कीमत मात्र 6,599 रुपये से शुरू होगी।

मोबाइल ऑफर्स की डिटेल्स आना बाकी

मोबाइल की बात करें तो अमेजन ने इसके लिए भी एक अलग पेज बनाया है, जिसमें देखा जा रहा है कि कंपनी अलग-अलग फोन पर अलग-अलग और शानदार डिस्काउंट ऑफर्स देने वाली है। हालांकि अभी तक कंपनी ने मोबाइल फोन्स पर मिलने वाले ऑफर्स की पूरी जानकारी नहीं दी है। कंपनी जैसे ही अपने वेबसाइट पर मोबाइल ऑफर्स की डिटेल्स को लिस्टेड करेगी, हम आपको उसकी जानकारी तुरंत देंगे।