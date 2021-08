Amazon Great Freedom Festival Sale का ऐलान हो गया है। अमेजन की सेल 5 अगस्त से शुरू हो रही है। 5 दिनों तक चलने वाली इस सेल में मोबाइल और एक्सेसरीज्स पर 40 फीसदी का डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अलावा सेल में इलेक्ट्रॉनिक्स और एक्सेसरीज पर 60 फीसदी तक का और टीवी एवं अप्लायंसेज पर 55 फीसदी तक की छूट मिल रही है। Amazon Sale में SBI कार्ड होल्डर्स को कैशबैक रिवॉर्ड के साथ साथ 30 फीसदी तक की छूट अमेजन कॉम्बो पर मिलेगी। Also Read - Deals of the day 2nd August: Amazon और Flipkart पर कर सकते हैं 50 हजार तक की बचत

Amazon Sale में मिलेंगे धांसू ऑफर

5 दिनों की Amazon Great Freedom Festival Sale की शुरुआत 5 अगस्त से हो रही है। यह सेल 9 अगस्त तक चलेगी, जिसमें विभिन्न कैटेगरी के आइटम पर आकर्षक ऑफर मिल रहा है। इस सेल में मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कैमरा, अप्लायंसेज आदि आइटम्स पर भारी डिस्काउंट होगा। कंज्यूमर्स 60 फीसदी तक की छूट पर कैमरा और उसके एक्सेसरीज खरीद सकते हैं।

इस सेल में 10 फीसदी का इंस्टैंट डिस्काउंट SBI कार्ड होल्डर्स को मिल रहा है। अमेजन सेल में 40 फीसदी तक के डिस्काउंट पर स्मार्टफोन मिल रहे हैं। इन पर एक्सचेंज ऑफर, नो कॉस्ट ईएमआई, कूपन और फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट जैसे ऑफर भी मिल रहे हैं। कंपनी ने अभी तक सभी स्मार्टफोन पर मिलने वाले ऑफर्स को जारी नहीं किया है।

हाल में लॉन्च हुए OnePlus Nord 2, OnePlus Nord CE 5G, Samsung M21 2021, iQoo Z3 5G जैसे विभिन्न स्मार्टफोन भी आकर्षक ऑफर पर मिलेंगे। टेलीविजन पर 50 फीसदी तक का डिस्काउंट 40-inch और 43-inch के स्क्रीन साइज पर मिल रहा है। वहीं बड़े साइज के टीवी पर 60 फीसदी तक का डिस्काउंट मिलेगा। Amazon Echo स्मार्ट स्पीकर और स्मार्ट डिस्प्ले 45 फीसदी तक के डिस्काउंट पर उपलब्ध होंगे। इसके अतिरिक्त एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव आदि पर भी डिस्काउंट मिलेगा। इस सेल में अमेजन प्राइम मेंबर्स को एक्सा लाभ मिलेगा। कंपनी उन्हें तीन महीने की एक्स्ट्रा नो-कॉस्ट ईएमआई ऑफर दे रही है। जल्द ही अमेजन सभी ऑफर्स से पर्दा उठा देगी।