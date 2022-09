Amazon Great Indian Festival Sale 2022: अमेजन सेल की डेट, Discount और ऑफर्स की हर डिटेल, जानें

Amazon Great Indian Festival Sale 2022: अमेजन ने अपकमिंग फेस्टिव सीजन सेल की घोषणा कर दी है। ई-कॉमर्स वेबसाइट पर सेल में मिलने वाले ऑफर्स भी रिवील हो चुके हैं। इस सेल में यूजर्स स्मार्टफोन समेत सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज की खरीद पर अच्छा डिस्काउंट और ऑफर्स प्राप्त कर सकते हैं। इस सेल में मोबाइल और एक्सेसरीज खरीद पर 40 प्रतिशत तक का डिस्काउंट ऑफर किया जाएगा। इस सेल में OnePlus, Samsung, iQOO, Apple, Xiaomi, Realme, Tecno समेत अन्य ब्रांड्स के स्मार्टफोन और एक्सेसरीज की खरीद पर अच्छा ऑफर दिया जाएगा। आइए, जानते हैं इस सेल से जुड़ी हर डिटेल। Also Read - Amazon Great Indian Festival Sale: रात 12 बजे से शुरू होगी अमेजन की फेस्टिव सेल, 10000 से कम में खरीद सकेंगे ये शानदार Smartphones

ई-कॉमर्स वेबसाइट अमेजन पर यह सेल 23 सितंबर के रात 12 बजे से 30 सितंबर की रात 11:59 बजे तक आयोजित की जाएगी। Amazon Prime मेंबर्स के लिए इस सेल का अर्ली एक्सेस 24 घंटे पहले मिलेगा यानी प्राइम मेंबर्स के लिए यह सेल 22 सितंबर की रात 12 बजे से आयोजित की जाएगी। यही नहीं, अमेजन प्राइम मेंबर्स को इस सेल में कई और बेनिफिट्स भी मिलेंगे, जिनमें प्रॉयरिटी डिलीवरी, एक्सक्लूसिव ऑफर्स आदि शामिल हैं।

Latest appliances for your kitchen!

Get ready to shop at the #AmazonGreatIndianFestival with upto 70% off on kitchen appliances.

Sale starts 23rd September #AmazonSeLiya pic.twitter.com/cFkhyi0dXs

— Amazon India (@amazonIN) September 21, 2022