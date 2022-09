Amazon Great Indian Festival Sale 2022 Live हो गई है। अमेजन पर चल रहे इस फेस्टिव सीजन सेल में Apple, Samsung, OPPO, OnePlus, Xiaomi जैसे ब्रांड्स के स्मार्टफोन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स पर आकर्षक डील और ऑफर्स दिए जा रहे हैं। इस सेल में मोबाइल से हटकर स्मार्ट टीवी से लेकर ईयरबड्स और स्मार्टवॉच पर भी अच्छे ऑफर्स मिल जाएंगे। आइए, जानते हैं Amazon सेल में मिलने वाली शानदार डील्स और ऑफर्स के बारे में… Also Read - Top Smart TV Deals in Amazon - Flipkart Sale: 32-इंच वाले टॉप 5 स्मार्ट टीवी, जिनपर मिल रहा बढ़िया डिस्काउंट, कीमत 10000 रुपये से कम

Apple iPhone 12 अमेजन की सेल में 49,999 रुपये की कीमत पर उपलब्ध है। इस फोन पर SBI की तरफ से 10 प्रतिशत का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसपर 14,300 रुपये का एक्सचेंज ऑफर और 2,389 रुपये प्रति माह की नो-कॉस्ट EMI मिल रही है। फीचर पर नजर डालें तो iPhone 12 में 6.1 इंच की स्क्रीन और A14 Bionic चिप दी गई है। इसके अलावा स्मार्टफोन में 12MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप और फ्रंट कैमरा मिलता है। Also Read - Amazon Great Indian Festival Sale की तारीख आई! जानें क्या-क्या मिलेगा सस्ता

इस स्मार्टफोन की असल कीमत 64,999 रुपये है, लेकिन यह Amazon India पर 49,999 रुपये के प्राइस टैग के साथ लिस्ट है। इस हैंडसेट पर 17,400 रुपये तक का एक्सचेंज ऑफर दिया जा रहा है। साथ ही, फोन पर SBI की ओर से 1250 रुपये की छूट और 2,300 रुपये तक की EMI भी मिलेगी। OnePlus 9 Pro 5G स्मार्टफोन में 48MP का क्वाड रियर कैमरा सेटअप, Snapdragon 888 प्रोसेसर, 6.7 इंच की स्क्रीन और 4500mAh की बैटरी मिलती है। Also Read - Amazon Great Indian Festival Sale अनाउंस, जानें डिस्काउंट और बैंक ऑफर

यह हैंडसेट अमेजन इंडिया पर 38,999 रुपये की कीमत के साथ लिस्ट है। इसमें SBI का बैंक ऑफर शामिल है। अन्य डील्स की बात करें तो Samsung Galaxy A73 5G पर 14,300 रुपये का एक्सचेंज ऑफर और 2,007 रुपये की सस्ती EMI दी जा रही है। अब स्पेसिफिकेशन्स पर आएं तो डिवाइस में 108MP कैमरा, 6.7 इंच की AMOLED+ स्क्रीन और ऑक्टा-कोर Snapdragon प्रोसेसर मिलता है।

The wait is finally over!

The #AmazonGreatIndianFestival is back with big deals on the biggest brands, and unbelievable discounts across categories.

This festive season, everyone will say #AmazonSeLiya!

.

.#LiveNow pic.twitter.com/Kdm1mKTc9W

— Amazon India (@amazonIN) September 23, 2022