Amazon Great sale हो गई है। इस सेल में Smartphone, TV, इलेक्ट्रॉनिक्स समेत अन्य प्रोडक्ट्स पर Discount मिल रहा है। साथ ही यह सेल SBI Card ऑफर के साथ आती है, जिसमें कंज्यूमर्स को 10 फीसदी का अतिरिक्त डिस्काउंट भी मिलता है। Amazon Sale में कई सस्ते इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स भी मिल रहे हैं, जिन्हें आप रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ऐसे ही सामानों की एक लिस्ट लेकर आए हैं। यह सभी प्रोडक्ट्स Amazon Sale में 999 रुपये या इससे कम में मिल रहे हैं।

Amazon Great Republic Day sale में मिल रहे ये ऑफर

Mi 18W Qualcomm Quick Charge 3.0 Car Charger

Mi 18W Qualcomm Quick Charge 3.0 Car Charger अमेजन की सेल में 448 रुपये की कीमत उपलब्ध है। इसकी ओरिजनल कीमत 599 रुपये है और Sale में यह प्रोडक्ट 448 रुपये की कीमत पर मिल रहा है। यह डुअल Port और 18W की फास्ट चार्जिंग ऑफर करता है।

Evo Plus memory card

Samsung Evo Plus microSDXC Class 10 UHS-1 memory card and adapter माइक्रो एसडी कार्ड और इसके अडॉप्टर का कॉम्बो है, जो सेल में 799 रुपये के Offer Price पर मिल रहा है। इसमें 64GB का स्टोरेज मिलता है।

10000mAh power bank 2i

रियलमी पावर बैंक को भी आप इस सेल में किफायती कीमत पर खरीद सकते हैं। 700 रुपये के डिस्काउंट के बाद यह पावर बैंक 799 रुपये में मिल रहा है। इसमें यूजर्स को 12W की टू-वे फास्ट चार्ज सपोर्ट मिल रहा है, जिसकी मदद से दो डिवाइस को एक वक्त पर चार्ज किया जा सकता है।

M221 silent wireless mobile mouse

Logitech के इस माउस को हम 698 रुपये की कीमत पर खरीद सकते हैं। यह माउस 597 रुपये के डिस्काउंट पर मिल रहा है।

E15 in-ear headphones

JBL के इन-ईयरफोन को Amazon Sale में सिर्फ 899 रुपये की कीमत पर खरीद सकते हैं। सेल में यह प्रोडक्ट 1100 रुपये के डिस्काउंट पर मिल रहा है। यह चार कलर- ब्लैक, ब्लू, रेड और व्हाइट में आता है। इस ईयरफोन में एक बटन भी दी गई है, जिसकी मदद से गूगल असिस्टेंट और सिरी को एक्सेस कर सकते हैं।

POR 343 UFO 6 Ports 8A Home Charging Station

इस प्रोडक्ट को 650 रुपये के डिस्काउंट के बाद 649 रुपये की कीमत पर खरीदा जा सकता है। Portronics के इस चार्जिंग स्टेशन में 6 USB पोर्ट्स दिए गए हैं, जो 8A का आउटपुट जनरेट करते हैं। इनकी मदद से एक साथ 6 स्मार्टफोन या टैबलेट्स को चार्ज किया जा सकता है।

Boat Stone 180 5W speaker

यदि आप एक ब्लूटूथ स्पीकर खरीदने की प्लानिंग में है, तो इसपर विचार कर सकते हैं। Boat Stone 180 5W 1500 रुपये के डिस्काउंट पर मिल रहा है। इसे महज 899 रुपये की कीमत पर खरीदा जा सकता है। यह डिवाइस तीन कलर ब्लैक, ब्लू और रेड में उपलब्ध है। स्पीकर 10 घंटे तक के प्ले बैक टाइम और IPX7 रेट के साथ आता है।