Amazon Wow Salary Days: 17990 रुपये में लैपटॉप ले जाएं घर, अन्य प्रोडक्ट्स पर भी मिल रहा है भारी डिस्काउंट

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर इन दिनों Wow Salary Days सेल चल रही है। इस सेल में लैपटॉप्स, स्मार्ट टीवी एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक इक्वीपमेंट्स पर भारी डिस्काउंट्स ऑफर किए जा रहे हैं। इस सेल का मुख्य आकर्षण लैपटॉप्स पर मिल रही डील्स है। सेल में लैपटॉप्स की खरीद पर 30 प्रतिशत तक का डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। वहीं, होम अप्लायंसेज जैसे कि रेफ्रिजरेटर्स और वॉशिंग मशीन की खरीद पर 50 प्रतिशत तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। Also Read - Netflix is Free: 5 और 6 दिसंबर को फ्री में देख सकेंगे वेब सीरीज और शोज, जानें कैसे

Amazon Wow Salary Days सेल 1 दिसंबर से लेकर 3 दिसंबर तक चलेगी। इस सेल में बैंक ऑफ बड़ौदा कार्ड धारकों को 10 प्रतिशत तक का इंस्टैंट डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। ये डिस्काउंट 1,500 रुपये तक दिया जाएगा। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड धारकों को नो-कॉस्ट भी ऑफर की जा रही है। साथ ही, कई प्रोडक्ट्स पर एक्सचेंज ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं। Also Read - India vs Australia Last 3rd ODI Live Streaming : भारत-ऑस्ट्रेलिया आखिरी वनडे मैच मोबाइल पर देखें लाइव

लैपटॉप्स पर मिलने वाली डील्स

इस सेल में लैपटॉप की खरीद पर 6 महीने तक नो-कॉस्ट EMI ऑफर की जा रही है। ब्रांड के हाल ही में लॉन्च हुए लैपटॉप को 17,990 रुपये की कीमत में खरीद सकते हैं। इसके अलावा , और जैसे ब्रांड्स के लैपटॉप्स 30 प्रतिशत तक के डिस्काउंट के साथ ऑफर किए जा रहे हैं। Microsoft Surface लैपटॉप के 13.5 इंच वाले मॉडल पर 8,009 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। 98,999 रुपये की कीमत वाले इस लैपटॉप को 90,990 रुपये की कीमत में खरीद सकते हैं। Also Read - Samsung का एक और सस्ता स्मार्टफोन Galaxy M02 जल्द भारत में होगा लॉन्च

ऑडियो प्रोडक्ट्स

लैपटॉप के अलावा , Boat, , , Mi एवं अन्य ब्रांड्स के ऑडियो डिवाइसेज पर 50 प्रतिशत तक का डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। इन हेडफोन्स और इयरबड्स की खरीद पर नो-कॉस्ट EMI भी ऑफर की जा रही है। वहीं, यूजर्स को स्पीकर्स की खरीद पर भी डिस्काउंट दिया जा रहा है। की खरीद पर 4,000 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। 24,990 रुपये की कीमत वाले इस इयरबड्स को 20,990 रुपये में खरीद सकते हैं। वहीं, Buds+ को 8,990 रुपये में खरीद सकते हैं। इन डिवाइसेज के अलावा , मॉनिटर्स आदि पर भी डिस्काउंट दिए जा रहे हैं।