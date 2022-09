Flipkart - Amazon के बाद अब Apple लाया iPhone Sale, जानें हर एक डिटेल

Flipkart की The Big Billion Days Sale आज, 22 सितंबर 2022 से प्लस मेम्बर्स के लिए लाइव हुई है। इस सेल में Apple iPhone 11 और iPhone 12 mini से लेकर iPhone 13 सीरीज पर भारी डिस्काउंट दिया गया। अब एप्पल ने अपनी खुद की सेल अनाउंस की है। कंपनी ने अपनी इंडिया वेबसाइट पर बताया कि ये 26 सितंबर 2022 से अपने ऑनलाइन स्टोर पर ऑफर जारी करेंगे। Apple ने डेट को कैलेंडर में ऐड करने का लिंक भी दिया है लेकिन इस सेल के बारे में और कोई जानकारी नहीं दी। Also Read - Apple की राह पर Realme, नए स्मार्टफोन्स में मिलेगा Dynamic Island जैसा फीचर!

Apple iPhone Sale

Flipkart की The Big Billion Days Sale की शुरुआत प्लस मेम्बर्स के लिए रात 12 बजे से हुई है। यहां पर आईफोन पर भारी डिस्काउंट दिए गए, जिसमें कुछ लिमिटेड वक्त के लिए iPhone 13 को 47,990 रुपये की शुरुआती कीमत पर भी बेचा गया। इस कीमत में ICICI Bank या Axis Bank का कार्ड डिस्काउंट ऑफर भी शामिल है। पिछले साल लॉन्च होने के बाद iPhone 13 पहली बार इस कीमत पर बेचा गया।

कुछ ही समय के बाद यह कीमत 2000 रुपये बढ़कर 49,990 रुपये हो गई। सुबह होते-होते यह कीमत 2000 रुपये और बढ़कर 51,990 रुपये हो गई। सेल से पहले iPhone 13 का 128GB स्टोरेज वाला बेस मॉडल 69,990 रुपये की कीमत पर मौजूद था।

Flipkart की The Big Billion Days Sale में कुछ वक्त के लिए iPhone 12 mini को 33,990 रुपये, iPhone 11 को 27,999 रुपये, iPhone 13 Pro को 89,990 रुपये और iPhone 13 Pro Max को 99,990 रुपये की शुरुआती कीमत पर बेचा गया। इन सभी डिवाइस की कीमत भी अब बढ़ चुकी है, लेकिन ये सभी अभी भी काफी कम कीमत में उपलब्ध हैं।

एप्पल ने पिछले साल भी अपने ऑनलाइन स्टोर पर सेल का आयोजन किया था। इस सेल में डिस्काउंट फ्लिपकार्ट के मुकाबले कम था, लेकिन यहां पर कंपनी आईफोन की खरीद पर एयरपॉड्स फ्री में दे रहा था। इस बार भी एप्पल कुछ इसी तरह के ऑफर दे सकता है। मगर चूंकि कंपनी iPhone 14 Pro और iPhone 14 Pro Max के लॉन्च के बाद अपने स्टोर से iPhone 13 Pro और iPhone 13 Pro Max हटा चुकी है इसलिए यहां पर इन दोनों डिवाइस पर डिस्काउंट मिलना मुमकिन नहीं है। अगर आप iPhone 13 Pro मॉडल्स को सस्ते में खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए अपको फ्लिपकार्ट का रुख करना होगा।