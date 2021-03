Apple iPhone 11 पर मिल रहा बंपर ऑफर, अब तक की सबसे कम कीमत पर खरीद सकते हैं फोन

Apple iPhone 11 को सस्ते में खरीदने का मौका मिल रहा है। कैशबैक और अन्य ऑफर्स के बाद इस स्मार्टफोन को 41,990 रुपये में खरीदा जा सकता है। हालांकि, यह ऑफर सीमित समय के लिए है। होली के मौके पर एप्पल के कई फोन पर ऑफर मिल रहा है। एप्पल प्रीमियम रिसेलर Imagine ये ऑफर दे रहा है। इसका फायदा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मार्केट प्लेस में उठाया जा सकता है। Also Read - Amazon, Flipkart और Paytm Mall पर चल रही है Holi Sale, स्मार्टफोन खरीदने पर मिलेगा बंपर डिस्काउंट

Holi Offer में 5000 रुपये का कैशबैक मिल रहा है। साथ ही 8000 रुपये की एक्सेसरीज के बाद इसकी कीमत 13 हजार रुपये कम हो जाती है। रिटेलर iPhone 12 mini और iPhone 12 पर भी होली ऑफर दे रहा है।

🔴🟢 HOLI OFFERS @IMAGINE 🟣🟠 Also Read - OPPO Find X3 5G Series लॉन्च, 12GB RAM, 65W चार्जिंग फीचर के साथ मिलेंगे ये दमदार फीचर्स

iPhone 11 now starting at an effective price of ₹41,900*

1️⃣₹5,000* HDFC Cashback

2️⃣Accessories upto ₹8,000*

— Imagine Apple Premium Reseller (@ImagineApplePR) March 22, 2021

