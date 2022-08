Apple iPhone 13 से Airpods तक सब कुछ हुआ सस्ता, जानें इस इलेक्ट्रॉनिक सेल के टॉप ऑफर

भारत 15 अगस्त को 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म और फिजिकल रिटेल स्टोर अपने कस्टमर्स के लिए सेल होस्ट कर रहे हैं। इसी क्रम में Reliance Digital भी Digital India Sale होस्ट कर रहा है, जहां आप स्मार्टफोन से लेकर लैपटॉप और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। Also Read - 12MP + 12MP कैमरा, A15 Bionic चिप और 512GB तक स्टोरेज वाले Apple iPhone 13 को सस्ते में खरीदने का मौका, Flipkart Sale में मिल रहा जबरदस्त Discount

यह एक इलेक्ट्रॉनिक सेल है, जो 16 अगस्त तक लाइव रहेगी। इस दौरान आपको डिस्काउंट के साथ-साथ Citi Bank, Kotak Bank और ICICI Bank के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पर 10 प्रतिशत इंसटेंट डिस्काउंट भी हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही सेल में खरीदारी करने वाले कस्टमर्स को लकी ड्रॉ के तहत भी इनाम दिए जाएंगे। आइए इस बारे में डिटेल में जानते हैं।

Reliance Digital की Digital India Sale पर आईफोन पर भारी छूट मिल रही है। सेल के दौरान बैंक ऑफर और डिस्काउंट के साथ Apple iPhone 13 का 128GB स्टोरेज मॉडल 65,500 रुपये में खरीदा जा सकता है। Apple iPhone 12 का 64GB स्टोरेज मॉडल 53,300 रुपये में खरीदा जा सकता है और iPhone 11 का 128GB स्टोरेज मॉडल 47,900 रुपये में मिल सकता है। आईफोन के साथ Samsung Galaxy S22 Ultra जैसे स्मार्टफोन पर भी डिस्काउंट मौजूद है, जिसके साथ कस्टमर बैंक ऑफर भी जोड़ सकते हैं।

सेल के दौरान कस्टमर Apple Airpods 2nd Generation को 8490 रुपये में खरीद सकते हैं। Airpods Pro वेबसाइट पर 18,999 रुपये में मिल रहे हैं और वायरलेस ईयर बड्स की शुरुआत 699 रुपये से हो रही है।

Reliance Digital Store पर चलने वाली Digital India Sale में कस्टमर स्मार्टफोन से लेकर लैपटॉप, टीवी, ऑडियो प्रोडक्ट, मॉनिटर और स्मार्टवॉच पर डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। सेल पर 65-इंच के 4K Android TV की शुरुआत 49,990 रुपये हो रही है, 43-इंच के 4K Android TV की शुरुआत 19,990 रुपये से हो रही है और OnePlus 55-inch 4K Android TV को आप 44,999 रुपये में खरीद सकते हैं।

Upgrade to the latest tech with the Digital India Sale. Get 10% Instant Discount*on Citibank, ICICI and Kotak Bank Credit & Debit Cards & EMI and also 10% Discount Voucher* Redeemable on your Next Purchase^. Shop on https://t.co/rHRgMyGAsE or visit the nearest store. *T&C Apply. pic.twitter.com/q8cQ7nlL9P

— Reliance Digital (@RelianceDigital) August 10, 2022