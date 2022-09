Flipkart Big Billion Days sale 2022 की शुरुआत सभी ग्राहकों के लिए 23 सितंबर से शुरू हो चुकी है। इस सेल में सबकी निगाहें Apple iPhone 13 पर मिल रही डील पर थी। इस सेल के दौरान आईफोन 13 को 50,000 से भी कम में खरीदने का मौका मिल रहा था, जो कि असल में बंपर डील थी। इस डील का फायदा कई ग्राहकों ने उठाया और सेल शुरू होते ही आईफोन 13 को ऑर्डर कर दिया। हालांकि, शनिवार से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए यूजर्स जानकारी मिल रही है कि यूजर्स के आईफोन 13 ऑर्डर फ्लिपकार्ट द्वारा कैंसिल कर दिया गया है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी सभी डिटेल्स। Also Read - i14 Pro Max: चीन में बिक रहा iPhone 14 Pro Max क्लोन, कीमत- 2000 रुपये

ट्विटर के जरिए कई यूजर्स से शिकायत की है कि Flipkart ने उनका Apple iPhone 13 ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। यूजर्स के ट्विटर पर ऑर्डर कैंसिलेशन के स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए हैं।

Also Read - Flipkart Big Billion Days Sale 2022 Live: iPhone 13 से लेकर Realme 9 Pro 5G तक, स्मार्टफोन्स पर मिल रहे बंपर Offers

I have order iphone 13 on sale. After 2 day seller cancel the order @Flipkart @flipkartsupport Please help in this issue . I really need this phone. pic.twitter.com/MnmmLGmZIV — Akarshit Pandey (@AkarshitPandey) September 24, 2022

@Flipkart Booked iPhone 13 during the Big Billion Day Sale & was eagerly waiting for the delivery. The product was cancelled by the seller/ Flipkart without any explanation. Pathetic experience

.

.

.#bigbilliondays2022 #FlipkartBigBillionDays #flipkartscam #flipkartsupport pic.twitter.com/Zt3gTUmEGO — TECHNICAL_TREKKER (@KV_MOHAMED25) September 24, 2022

I’ve ordered an iPhone 13 in @Flipkart‘s BBD sale at 50,019 which is cancelled today! But now the product price is 57,990 and the refund amount will be credited in my account on 30 sept. Now I’ve to wait till 30 Sept to order the mobile and I will have to pay extra money for same — Lucky Gupta 🇮🇳 (@theluckygupta) September 24, 2022

Why flipkart cancelled my order of iphone 13 @Flipkart @flipkartsupport

Any reason for that pic.twitter.com/8rTckd5Tt3 — Suraj (@Suraj_121994) September 24, 2022



संभवाना है कि हाई डिमांड और लिमिटेड स्टॉक के कारण सेलर्स ने ग्राहकों के ऑर्डर कैंसिल किए होंगे।

सिर्फ आईफोन 13 ऑर्डर कैंसिल करना ही यूजर्स का सिर दर्द नहीं बना हुआ है। इसके अलावा, फ्लिपकार्ट सेल में लगातार आईफोन 13 की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। पहले आईफोन 13 फोन को 50 हजार रुपये से कम की कीमत में उपलब्ध कराया गया था, हालांकि बाद में धीरे-धीरे करके ई-कॉमर्स वेबसाइट पर इसकी कीमते बढ़ने लगी और अब इसे 58,990 रुपये में ही खरीदा जा सकता है।

Flipkart Sale में डिस्काउंट का ‘खेल’

आपको बता दें, Flipkart Big Billion Days सेल 23 सितंबर को शुरू हुई थी, जो कि 30 सिंतबर तक चलने वाली है। इस सेल में iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12 mini और iPhone 11 पर भारी डिस्काउंट दिया गया था।

22 सितंबर 2022 को रात 12 बजे Flipkart Big Billion Days Sale प्लस मेम्बर्स के लिए लाइव हुई थी। उस वक्त Apple iPhone 13 की कीमत 49,990 रुपये में लिस्ट हुई थी। बैंक डिस्काउंट के साथ यह डिवाइस 47,990 रुपये में खरीदा जा सकता था। मगर कुछ मिनटों में इसकी कीमत बढ़कर 51,990 रुपये हो गई। इस लिस्टिंग पर बैंक ऑफर के साथ iPhone 13 को 49,990 रुपये में खरीदा जा सकता था। अब यह 58,990 रुपये में खरीद के लिए लिस्ट है।