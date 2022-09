iPhone 14 Series लॉन्च होते ही कम हुई iPhone 13 और 12 की कीमत, जानें नए दाम

Apple iPhone 14 Series को कल यानी 7 सितंबर को लॉन्च कर दिया गया है। नई आईफोन सीरीज के आते ही एप्पल ने अपने पुरान आईफोन की कीमत में भारी कटौती की है। कंपनी अब iPhone 13 और iPhone 12 को कम दाम में बेच रही है। साथ ही ई-कॉमर्स वेबसाइट से इस आईफोन को खरीदने का ग्राहकों को बेहतरीन डिस्काउंट ऑफर भी दिया जा रहा है। Apple Far Out Event में iPhone 14 Series के साथ-साथ नेक्स्ट जेनरेशन समार्ट वॉच और बड्स भी लॉन्च हुए हैं। नया आईफोन खरीदने वालों के लिए यह अच्छा मौका है। वे कम दाम में iPhone 13 खरीद सकते हैं। इसकी नई कीमत जानने के लिए नीचे पढ़ें। Also Read - iPhone 14 Series के बाद अब iOS 16 की बारी, इस दिन रिलीज होगा एप्पल का यह नया अपडेट

iPhone 13 New Price in India

iPhone 13 की बात करें तो इसे कंपनी ने इसे पिछले साल लगभग 79,990 रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया था। अब ऑफिशियल वेबसाइट पर फोन 69,900 रुपये की शुरुआती कीमत में मिल रहा है। इसका मतलब है कि Apple ने iPhone 14 सीरीज लॉन्च होने के बाद इसकी कीमत लगभग 10,000 रुपये कम कर दी है। Also Read - 12MP + 12MP कैमरा, A15 Bionic प्रोसेसर, 512GB तक स्टोरेज के साथ आए Apple iPhone 14 और iPhone 14 Plus, देखें First Look

Apple की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार, 128GB वाले iPhone 13 की कीमत अब 69,900 रुपये हो गई है। वहीं, 256GB वाला वेरिएंट 79,900 रुपये में मिल रहा है। इसके अलावा टॉप वेरिएंट की कीमत 99,900 रुपये है। पुराने फोन को एक्सचेंज करने पर 58,730 रुपये तक का एक्सचेंज ऑफर भी दिया जा रहा है। Also Read - Apple iPhone 14 Series लॉन्च होते ही गायब हो गए iPhone 13 Pro और 13 Pro Max, जानें पूरा मामला

iPhone 13 में 6.1 इंच का Super Retina XDR डिस्प्ले दिया गया है। यह A15 Bionic चिपसेट के साथ आता है। फोन में 12MP डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है।

iPhone 12 New Price

कंपनी ने आईफोन 12 की कीमत में 20000 रुपये की कटौती की है। इसे 79,900 रुपये में लॉन्च किया गया था। अब फोन ऑफिशियल वेबसाइट पर 59,900 रुपये की शुरुआती कीमत में मिल रहा है। यह इसके 64GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत है।

सेल में मिलेंगे धमाल ऑफर

इतना ही नहीं, जल्द ही Flipkart Big Billion Days sale और Amazon Great Indian Festival sale शुरू होने वाली है। इस दौरान ई-कॉमर्स वेबसाइट से आईफोन 13 खरीदने पर लोगों को बंपर डिस्काउंट ऑफर भी मिल सकता है। इस तरह वे इसे और भी सस्ते में खरीद सकते हैं।

ऑफिशियल साइट से गायब हुए ये फोन

iPhone 13 के साथ-साथ कंपनी ने iPhone 13 Max और iPhone 13 Pro भी लॉन्च किए थे। हालांकि, अब कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर केवल iPhone 13 ही लिस्ट है। इसका मतलब है कि कंपनी ने इन दोनों आईफोन्स को डिस्कंटीन्यू कर दिया है।

इतना ही नहीं, वेबसाइट iPhone 12 Mini और iPhone 11 पर हटा दिए गए हैं। इस कारण लोगों के पास iPhone 13 खरीदने का अच्छा मौका है। कीमत कम होने के साथ-साथ इस कई ऑफर्स े तहत और भी कम में खरीदा जा सकता है।