Apple iPhone 14 Plus की सेल आज, 7 अक्टूबर 2022 को भारत समेत दुनिया भर में शुरू हो गई है। यह एप्पल का नया डिवाइस है, जिसके स्पेसिफिकेशन्स स्टैन्डर्ड आईफोन 14 जैसे हैं, लेकिन यह बड़ी स्क्रीन और बड़ी बैटरी से लैस है।

एप्पल इस डिवाइस को छोटी स्क्रीन वाले मिनी मॉडल की जगह पर लाया है। इसमें 6.7-इंच की स्क्रीन है, जो पहले सिर्फ प्रो मॉडल तक ही सीमित थी। इसके साथ ही iPhone 14 Plus में अब तक की सबसे बड़ी बैटरी दी गई है, जिसकी कपैसिटी Macrumours के मुताबिक, 4,325mAh है।

Apple iPhone 14 Plus सेल

Apple iPhone 14 Plus का 128GB स्टोरेज वाला बेस वेरिएंट 89,900 रुपये का है। इसका 256GB स्टोरेज वेरिएंट 99,900 रुपये का है और 512GB स्टोरेज वेरिएंट 1,19,900 रुपये का है। अब तक यह डिवाइस प्री-ऑर्डर पर मौजूद था, लेकिन आज, 7 अक्टूबर से इसकी सेल शुरू हो गई है। भारत में मौजूद कस्टमर्स इसे एप्पल के आधिकारिक स्टोर के साथ फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसी ई-कॉमर्स साइट के जरिए भी खरीद सकते हैं।

Flipkart पर Apple iPhone 14 Plus की खरीद पर कस्टमर 1000 रुपये का डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। इसके लिए इन्हें HDFC Bank Credit Card के जरिए खरीदारी करनी होगी। Amazon पर Apple iPhone 14 Plus की खरीद पर कस्टमर 1500 रुपये का डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। इसके लिए इन्हें Citi Credit Card के जरिए खरीदारी करनी होगी।

Apple iPhone 14 Plus स्पेसिफिकेशन्स

Apple iPhone 14 Plus में नए पिछले साल की आईफोन 13 लाइनअप की तरह A15 Bionic Chip मौजूद है। इस बार नया A16 Bionic Chip सिर्फ Pro मॉडल्स में दिया गया है।

Apple iPhone 14 Plus की बैक पर दो कैमरा सेंसर्स हैं। इनमें पुराना अल्ट्रावाइड ऐंगल लेंस मौजूद है, लेकिन प्राइमरी कैमरा को अपग्रेड करके एक नया 12MP सेंसर लगाया गया है, जो f/1.5 aperture के साथ आता है। कंपनी का दावा है की यह नया सेंसर बेहतर लो–लाइट इमेज क्वालिटी दे सकता है। iPhone 14 में सामने 12MP TrueDepth कैमरा दिया गया है।

Apple iPhone 14 Plus में Super Retina XDR स्क्रीन, Ceramic Shield, Crash Detection और सैटेलाइट कनेक्टिविटी के जरिए इमर्जेंसी SOS सर्विस जैसे फीचर भी मौजूद हैं। सैटेलाइट कनेक्टिविटी का फीचर नवंबर में अमेरिका और कनाडा में लॉन्च होगा और यह अगले दो सालों तक फ्री रहेगा।