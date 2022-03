Apple Event 2022 March Edition में पेश हुए नए iPhone SE 3 5G की प्री-बुकिंग भारत में शुरू हो गई है। Amazon India पर इस फोन को बुक करने पर अच्छा डिस्काउंट किया जा रहा है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर चल रहे Fab Phone Fest में इस नए iPhone SE 2022 को खरीदने पर 13 हजार रुपये से ज्यादा बचाया जा सकता है। Apple के इस लेटेस्ट आइफोन की शुरुआती कीमत 43,900 रुपये है, जिसे आप चल रहे सेल में 30,300 रुपये में भी खरीद सकते हैं। आइए, जानते हैं मिलने वाले ऑफर्स के बारे में। Also Read - Top-10 Smartphone of the World: 2021 के 10 सबसे लोकप्रिय स्मार्टफोन की लिस्ट, Apple, Samsung और Xiaomi के फोन ने मारी बाजी

नए iPhone SE 3 5G पर ऑफर्स

iPhone SE 3 5G की सेल 18 मार्च यानी होली वाले दिन से शुरू होगी। इस फोन को पिछले सप्ताह 8 मार्च को लॉन्च किया गया है। यह तीन स्टोरेज वेरिएंट्स- 64GB, 128GB और 256GB में आता है। फोन को SBI कार्ड से खरीदने पर 2,000 रुपये का इंस्टैंट डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। इसके अलावा इस फोन की खरीद पर 13,600 रुपये तक का एक्सचेंज ऑफर मिल रहा है। इस तरह से इस लेटेस्ट आइफोन को 28,300 रुपये में खरीद सकेंगे। हालांकि, पुराने डिवाइस की एक्सचेंज वैल्यू उसकी कंडीशन पर निर्भर करता है। Also Read - iPhone SE 3 की प्री-बुकिंग भारत में आज से शुरू, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन

फीचर्स (iPhone SE 3 5G features)

नए iPhone SE 3 5G के फीचर्स की बात करें तो इसका लुक और डिजाइन पिछली जेनरेशन के आइफोन SE यानी iPhone SE 2 की तरह ही है। फोन में 4.7 इंच का लिक्विड रेटिना HD डिस्प्ले मिलता है। हालांकि, नया आइफोन इस सीरीज का पहला फोन है, जिसमें 5G नेटवर्क कनेक्टिविटी सपोर्ट दिया गया है। iPhone SE 3 5G एप्पल के लेटेस्ट A15 Bionic चिपसेट पर काम करता है। यह चिपसेट पिछले साल आई iPhone 13 सीरीज में भी दिया गया है। Also Read - Apple लाया कम दाम वाला iPhone SE (2022), पर क्या सच में इसे खरीदना चाहिए?

फोन के कैमरे फीचर्स की बात करें तो इसके बैक में सिंगल 12MP का रियर कैमरा सेंसर और LED फ्लैश लाइट दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 7MP का फ्रंट कैमरा मिलता है, जो ऊपर की तरफ दिए गए मोटे बैजल में फिट है।

Amazon India के अलावा ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर इस सीरीज के पुराने मॉडल iPhone SE 2 को 29,999 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीद सकते हैं। फोन की खरीद पर 5 प्रतिशत या 15,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिलता है। इसके अलावा पुराने फोन के साथ इसे एक्सचेंज कराने पर भी अच्छी डील ऑफर की जा रही है।