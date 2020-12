ASUS ROG Phone 3 पर Flipkart Sale में मिल रहा आकर्षक डिस्काउंट, जानिए कितनी होगी बचत

Big Saving Days सेल 18 दिसंबर से शुरू हो रही है। इस सेल में विभिन्न स्मार्टफोन पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर मिल रहे हैं। यदि आप इस दौरान एक दमदार स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, जो बेस्ट गेमिंग फोन भी हो तो आप को चुन सकते हैं। यह स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट की सेल में डिस्काउंट के साथ उपलब्ध होगा। इस प्रीमियम गेमिंग स्मार्टफोन को आप ईएमआई के विकल्प पर भी खरीद सकते हैं। फोन दो स्टोरेज ऑप्शन + 128GB और + 256GB में आता है। Also Read - Nokia C1 Plus : Android 10 Go के साथ लॉन्च हुआ कंपनी का सस्ता स्मार्टफोन, जानें कीमत

ASUS ROG Phone 3: डिस्काउंट और ऑफर

फ्लिपकार्ट बिग सेविंग डेज सेल में स्मार्टफोन के दोनों ही वेरिएंट उपलब्ध होंगे। फोन के बेस वेरिएंट यानी फोन दो स्टोरेज ऑप्शन 8GB RAM + 128GB स्टोरेज की कीमत 46,999 रुपये है। इस पर सेल में 2000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, जिसके बाद फोन की कीमत 44,999 रुपये हो जाती है। साथ ही कार्ड पर यूजर्स को डिस्काउंट भी मिल रहा है। जिसके बाद इस वेरिएंट की कीमत 43,749 रुपये हो जाती है। वहीं फोन के टॉप वेरिएंट 12GB RAM + 256GB स्टोरेज की बात करें तो इसकी कीमत 49,999 रुपये है। डिस्काउंट के बाद यह फोन 47,999 रुपये का हो जाता है और SBI क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट के बाद यूजर्स इस फोन को 46,749 रुपये में खरीद सकते हैं।

स्पेसिफिकेशन्स

ASUS ROG Phone 3 गेमिंग स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें तो ये 6.59 इंच वाले डिस्प्ले के साथ आता है। इसमें आपको FHD+ रिजोल्यूशन ( 1080 x 2340 पिक्सल) मिलता है। साथ ही ये 144Hz रिफ्रेश रेट को भी सपोर्ट करता है। फोन पर आधारित कस्टमाइज्ड यूजर इंटरफेस पर काम करता है। यह स्मार्टफोन दमदार फ्लैगशिप प्रोसेसर Qualcomm + पर रन करता है।

फोन के कैमरे फीचर्स की बात करें तो ये ट्रिपल रियर कैमरा सेट-अप के साथ आता है। इसमें 64MP का प्राइमरी सेंसर दिया गया है। इसके अलावा फओन में 13MP का वाइड एंगल लेंसर और 5MP का मैक्रो लेंस दिया गया है। फोन में 24MP का सेल्फी कैमरा भी दिया गया है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 6,000mAh की दमदार बैटरी दी गई है। यह स्मार्टफोन फास्ट चार्जिंग फीचर और Type के साथ आता है। इसमें कनेक्टिविटी के लिए 6 और 5.0 भी दिए गए हैं।