Flipkart पर आज यानी 7 दिसंबर से Mobile Bonanza Sale शुरू हो गई है और यह सेल केवल 8 दिसंबर तक चलेगी। इसमें Samsung, Poco, Vivo, Oppo, Realme, Motorola और Infinix जैसी कई लोकप्रिय कंपनियों के फोन्स पर डिस्काउंट मिल रहा है।

सेल के दौरान फोन्स को डिस्काउंट के अलावा No Cost EMI और एक्सचेंज ऑफर पर भी खरीदने का मौका है। हालांकि, डिस्काउंट चुनिंदा बैंक के कार्ड पर दिया जा रहा है। हमने इस आर्टिकल में सेल में मिल रही बेस्ट डील के बारे में बताया है। बेस्ट डील्स की लिस्ट में Poco M3 Pro 5G, Infinix Note 10 Pro, Moto G60, Realme 8 और Oppo F19s फोन्स शामिल हैं। आइये, इनके बारे में डिटेल में जानते हैं।

Best Deals in Flipkart Mobile Bonanza Sale

POCO M3 Pro 5G

सेल के दौरान Poco M3 Pro 5G पर धांसू ऑफर है। इस फोन में 6.5 इंच का डिस्प्ले, 48MP ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, 5000mAh बैटरी और 6GB तक RAM के साथ 128GB तक स्टोरेज मिलता है। डिवाइस में MediaTek Dimensity 700 प्रोसेसर दिया गया है। फोन में सेल्फी के लिए 8MP का कैमरा दिया गया है। इसकी कीमत 14499 रुपये से शुरू है। Also Read - PUBG New State में आ रहा बड़ा अपडेट, मिलेंगे नए वीइकल्स, वेपन और बहुत कुछ

Infinix Note 10 Pro

लिस्ट में दूसरा नाम Infinix Note 10 Pro का है। फोन में 6.95 इंच का डिस्प्ले, 8GB RAM और 256GB स्टोरेज दिया गया है। इसमें MediaTek Helio G95 प्रोसेसर के साथ 33W फास्ट चार्जिंग वाली 5000mAh की बैटरी दी गई है। फोन की कीमत 16,999 रुपये है।

Moto G60

सेल में मोटोरोला के G60 फोन पर भी बेहतरीन डील मिल रही है। इसमें 108MP क्वॉड रियर कैमरा सेटअप, Qualcomm Snapdragon 732G प्रोसेसर और 6000mAh की बैटरी दी गई है। फोन में 6.78 इंच का डिस्प्ले मिलता है। फोन में 6GB RAM और 128GB इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। इसकी कीमत 16999 रुपये है।

Realme 8

रियलमी के इस फोन में 8GB तक RAM और 128GB स्टोरेज मिलता है। फोन में 6.4 इंच का डिस्प्ले, MediaTek Helio G95 प्रोसेसर, 5000mAH बैटरी, 64MP का मेन कैमरा दिया गया है। इसमें MediaTek Helio G95 प्रोसेसर मिलता है। इसकी कीमत 15,999 रुपये से शुरू है।

Oppo F19s

ओप्पो के इस फोन में 6.43 इंच का डिस्प्ले, 6GB RAM, 128GB स्टोरेज के साथ 48MP ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। स्मार्टफोन में Qualcomm Snapdragon 662 प्रोसेसर और 5000mAh की बैटरी मिलती है।

फोन पर मिल रहे ये ऑफर्स

इन फोन्स पर मिल रहे ऑफर्स की बात करें तो POCO M3 Pro 5G को 503 रुपये की EMI, Infinix Note 10 Pro और Moto G60 को 590 रुपये की EMI, Realme 8 को 555 रुपये की EMI पर खरीद सकते हैं। साथ ही Canara बैंक के कार्ड पर 10 प्रतिशत की छूट भी मिल रही है। फोन्स पर 16050 रुपये तक का एक्सचेंज ऑफर भी है।