आज के वक्त पर बहुत सारी टेक कंपनियां स्मार्टवॉच बना रही हैं। ये घड़ियां अलग-अलग प्राइस रेंज में अलग-अलग फीचर्स के साथ आती हैं। हम आज आपको 2,000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये तक की रेंज में बिकने वाली बढ़िया स्मार्टवॉच के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें आप फ्लिपकार्ट और अमेजन पर खरीद सकते हैं।

Best smartwatch deals on 15 August sale

Fire-Boltt Ninja: यह स्मार्टवॉच इसी महीने लॉन्च हुई है। इसकी कीमत 1,999 रुपये है। इस बजट डिवाइस में ब्लड ऑक्सीजन लेवल नापने वाले SpO2 सेंसर के साथ-साथ 24×7 हार्ट रेट सेंसर और ब्लड प्रेशर नापने वाले सिस्टम भी मिलते हैं। इसमें एक 1.3-इंच की HD डिस्प्ले है जो 7 स्पोर्ट्स मोड सपोर्ट करती है।

Dizo Watch: रियलमी टेकलाइफ ने Dizo Watch को इस महीने 3,499 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया था। फिलहाल यह फ्लिपकार्ट पर 3,299 रुपये में बिक रही है। Dizo Watch एक बजट डिवाइस है, जिसमें यूजर्स को 90 स्पोर्ट्स मोड, लाइव वॉच फेस, हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम, स्मार्ट AIoT कंट्रोल और 1.4-इंच की टच-स्क्रीन मिलती है।

Crossbeats Orbit: अमेजन पर Crossbeats Orbit स्मार्टवॉच 4,499 रुपये की मिल रही है। इस वॉच में गोल IPS डिस्प्ले है, ब्लड ऑक्सीजन लेवल नापने वाला Spo2 सेंसर है, हार्ट रेट और blood ब्लड प्रेशर मॉनिटर सिस्टम हैं। इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग का भी फंक्शन है, जिसके लिए इसमें माइक और स्पीकर भी दिए गए हैं।

Amazfit GTS 2 Mini: अमेजफिट की यह स्मार्टवॉच आमतौर पर 6,999 रुपये की बिकती है मगर इस वक्त यह फ्लिपकार्ट पर 6,499 रुपये में बिक रही है। Kotak और Citi बैंक के कार्ड से शॉपिंग करने पर 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है। Amazfit GTS 2 Mini में AMOLED डिस्प्ले, SpO2 सेंसर, Alexa, GPS और हार्ट रेट मॉनिटर जैसे फीचर मिलते हैं।

Honor Magic Watch 2: यह प्रोडक्ट आम तौर पर 13,999 रुपये में बिकता है मगर इस वक्त फ्लिपकार्ट और अमेजन दोनों पर ही यह 11,999 रुपये का मिल रहा है। फ्लिपकार्ट पर Citi और Kotak बैंक के कार्ड पर 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और अमेजन पर Kotak बैंक के कार्ड के इस्तेमाल पर इस वाच की खरीद पर 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है। Honor Magic Watch 2 में गोल AMOLED डिस्प्ले, SpO2 सेंसर, ब्लूटूथ कॉलिंग, और म्यूजिक कंट्रोल जैसे फीचर मिलते हैं।