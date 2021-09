Best TWS Under 2000 in India: आज के समय में न सिर्फ म्यूजिक सुनने के लिए बल्कि फोन पर बात करने के लिए भी लोग ईयरफोन का यूज करते हैं। आजकल बाजार में एक से एक अच्छे ऑडियो प्रोडक्ट आ रहे हैं, जिसमें TWS (True Wireless Stereo) भी शामिल हैं। आमतौर पर इन्हें लोग ट्रू वायरलेस ईयरफोन या हेडफोन बोलते हैं। Also Read - OPPO F19s के शानदार कलर वेरिएंट्स और डिजाइन का हुआ खुलासा, जानें इस धांसू फोन की लॉन्च डेट

Oppo से लेकर Boat तक, कई कंपनियों के TWS बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। इनमें लोगों को बेहतर साउंड क्वालिटी समेत एक साथ दो डिवाइस में कनेक्ट करने की सुविधा भी मिलती है। यह वायरलेस होते हैं, इसका कारण जिम में एक्सरसाइज करते समय या बाइक चलाते समय काफी आसानी होती है। अगर आप भी TWS इयरबड्स खरीदने जा रहे हैं तो यह आर्टिकल जरूर पढ़ें। हमनें यहां 2000 रुपये तक में 5 Best TWS बताए हैं, जिनमें boAt Airdopes 441, OPPO Enco, realme Buds Q2 Neo, Boult Audio AirBass Propods और Noise Buds VS103 शामिल हैं। आइये, जानते हैं कि आपके लिए 2000 रुपये से कम में आने वाले TWS खरीदने के लिए Best Deal कैन सी हो सकती है। Also Read - Realme GT Neo 2 हुआ लॉन्च, जानें 120Hz रिफ्रेश रेट और 19GB RAM वाले फोन की कीमत और खास बातें

Best TWS Under 2000 in India

इस समय 2000 रुपये से कम में कई TWS खरीद सकते हैं। Also Read - 5000mAh बैटरी, 48MP कैमरा और 8GB तक RAM वाले Realme के 5G फोन Realme Narzo 30 Pro 5G को मात्र 590 रुपये की EMI में लाएं घर, Flipkart से उठाएं Discount समते कई ऑफर्स का लाभ

boAt Airdopes 441

ये TWS इयरबड्स IWP टेक्नोलॉजी से लैस है। यह IPX7 वाटर रेजिस्टेंस, सुपर टच कंट्रोल, सिक्योर स्पोर्ट्स फिट और टाइप C पोर्ट के साथ आता है। स्टैंड बाई पर इसकी बैटरी 70 घंटे तक चल सकती है। यह 1.5 घंटे में 100 प्रतिशत तक चार्ज हो जाता है और 5 घंटे तक का प्लेबैक टाइम ऑफर करता है। इसमें Bluetooth v5.0 दिया गया है, जिसकी रेंज 10 मीटर है। यह Android और iOS दोनों डिवाइस के साथ सपोर्ट करता है। TWS में प्रत्येक इयरबड पर एक माइक दिया गया है। इसे अमेजन से 1999 रुपये में खरीद सकते हैं। इस पर कई ऑफर्स भी हैं।

OPPO Enco Buds

ओप्पो का यह TWS इयरबड Bluetooth 5.2, Dolby Atmos और इंटेलिजेंस कॉल नॉइस कैंसिलेशन सपोर्ट के साथ आता है। इसमें अच्छा बेस एस्पीरियंस मिलता है। म्यूजिक सुनने पर इसकी बैटरी 24 घंटे तक चल सकती है। यह फ्लिपकार्ट पर 1799 रुपये में बिक्री के लिए उपलब्ध है। यहां से खरीदने पर इस पर डिस्काउंट भी दिया जा रहा है।

Boult Audio AirBass Propods

यह कुल 24 घंटे के प्ले टाइम के साथ आता है। इसमें टच कंट्रोल दिया गया है। यह सफेद कलर और IPX5 वाटर रेजिस्टेंट के साथ आता है। इसमें कंपनी ने लेटेस्ट Bluetooth 5.0 दिया गया है। इसका स्टैंड बाई टाइम 80 घंटे है। इसका मतलब है कि यह स्टैंड बाई पर 30 घंटे तक चल सकता है। यह अमेजन पर 1699 रुपये में बिक्री के लिए उपलब्ध है। अभी इस भी डिस्काउंट मिल रहा है।

Realme Buds Q2 Neo

2000 रुपये से कम में Realme का TWS इयरबड भी खरीद सकते हैं। realme Buds Q2 Neo में ब्लूटूथ वर्जन 5 दिया गया है, जिसकी रेंज 10 मीटर है। इसे चार्ज होने में 2 घंटे लगते हैं। इसे एक बार फुल चार्ज करने के बाद इसका यूज पूरे 24 घंटे के लिए किया जा सकता है। यह IPX4 वाटर रेजिस्टेंस और ENC के साथ आता है। इसकी कीमत फ्लिपकार्ट पर 1599 रुपये है। इस पर भी कई ऑफर्स हैं।

Noise Buds VS103

इस लिस्ट में आखिरी नाम Noise Buds VS103 का है। यह 18 घंटे के प्लेटाइम, HyperSync टेक्नोलॉजी और फुल टच कंट्रोल के साथ आता है। यह TWS वॉयस कंट्रोल को भी सपोर्ट करता है। इसमें 10mm का ड्राइवर स्पीकर दिया गया है, जो बेहतर साउंड क्वालिटी देता है। इसकी कीमत 1399 रुपये है। इसे अमेजन से खरीदने पर कई ऑफर्स मिल रहे हैं।