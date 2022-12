Nothing ब्रांड के सीईओ Carl Pei ने अपने फैन्स के लिए एक खास क्रिसमस ऑफर पेश किया है। इस ऑफर के तहत Carl Pei ने फ्री Giveaway का ऐलान किया है, जिसमें फैन्स को वह ट्रांसपैरेंट लुक वाला Nothing Phone (1) बिल्कुल फ्री देने वाले हैं। Also Read - Nothing Phone (2) नहीं, Carl Pei कर रहे Phone (69) की तैयारी!

Carl Pei ने 21 दिसंबर को अपने ट्विटर हैंडल के जरिए इस फ्री Giveaway की जानकारी दी है। उन्होंने ट्विट में लिखा है कि वह उस यूजर को Nothing Phone (1) फ्री देंगे, जिसे उनके पोस्ट के कमेंट में एक भी Like नहीं मिलेगा। Also Read - 50MP कैमरा, 4500mAh बैटरी, 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वाले Nothing Phone (1) पर धमाकेदार ऑफर, Flipkart पर मिल रहा 2000 रुपये बंपर Discount

Also Read - 50MP कैमरा, 12GB RAM, 4500mAh बैटरी और 33W फास्ट चार्जिंग वाले Nothing Phone (1) फोन पर जबरदस्त Discount, Flipkart से यूं होगी हजारों की बचत

One comment with 0 likes will win a Nothing Phone (1). Winner chosen in 24 hrs. 🎅📱 — Carl Pei (@getpeid) December 20, 2022



इतना ही नहीं कुछ घंटों बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि वह उस शख्स को भी ब्रांड न्यू Nothing Phone (1) फ्री गिफ्ट करेंगे, जिसके कमेंट पर सबसे ज्यादा लाइक्स मिलेंगे।

Plot twist: the comment with the most likes will also win a Phone (1) — Carl Pei (@getpeid) December 21, 2022



अगर आप भी नथिंग फोन 1 को फ्री में पाना चाहते हैं, तो Carl Pei के इस अजीबोगरीब Giveaway का हिस्सा ले सकते हैं। इसके लिए आपको कोशिश करनी होगी कि आपके कमेंट पर या तो कोई लाइक न आए या आए तो सबसे ज्यादा लाइक्स आएं। इस फोन को अभी Flipkart से 27,499 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Nothing Phone (1) specifications

-6.55 इंच का OLED डिस्प्ले

-Qualcomm Snapdragon 778G+ प्रोसेसर

-50MP + 50MP रियर कैमरा

-4,500mAh बैटरी

-33W फास्ट चार्जिंग

नथिंग फोन 1 में 6.55 इंच का OLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है। इसके अलावा, फोन Qualcomm Snapdragon 778G+ प्रोसेसर से लैस है, जिसके साथ 12GB तक RAM और 256GB स्टोरेज मिलती है।

फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP Sony IMX766 का डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है यानी बैक के दोनों कैमरे 50MP के हैं। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 16MP का Sony IMX471 सेंसर दिया गया है।

Nothing Phone (1) की बैटरी 4,500mAh की है, जिसके साथ 33W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। वहीं, फोन में 15W वायरलेस चार्जिंग फीचर भी मिलता है। फोन में charging coil Glyph मिलता है, जो कि रिवर्स चार्जिंग को इंडिकेट करती है। सिक्योरिटी के लिए फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है।