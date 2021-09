ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज धीरे-धीरे बढ़ रहा है। खासकर कोरोना महामारी के दौरा में छोटे बड़े शहरों में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का जमकर इस्तेमाल हुआ है। वैसे तो देश में कई सारी ऑनलाइन शॉपिंग यानी ई-कॉमर्स कंपनियां हैं, लेकिन इस लिस्ट में Flipkart और Amazon का नाम टॉप पर है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर अक्सर सेल का आयोजन किया जाता है। फिलहाल इन दोनों प्लेटफॉर्म्स में से किसी पर भी सेल नहीं है, लेकिन Deal Of the Day के नाम से दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर कई ऑफर जरूर मिल रहे हैं। Also Read - 5000mAh बैटरी, 48MP कैमरा, 128GB स्टोरेज और 8GB तक RAM वाले Samsung Galaxy M32 5G की पहली सेल कल, Discount समेत मिलेंग कई Offer

Deal Of the Day 1 September क्या हैं ऑफर्स

Deal Of 1 September को दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर कुछ आइटम्स पर आकर्षक ऑफर मिल रहा है। बता दें कि फ्लिपकार्ट पर Super Saver Deals Of The Day में 52 आइटम्स पर आकर्षक ऑफर मिल रहे हैं। इसमें ब्यूटी केयर से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक कई चीजें शामिल हैं। आप Flipkart से महज 599 रुपये की शुरुआती कीमत पर पावर बैंक खरीद सकते हैं। Also Read - Samsung Galaxy F42 5G जल्द हो सकता है लॉन्च, Google Play Console डेटाबेस से स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा

इसके अतिरिक्त वॉच पर भी आकर्षक ऑफर मिल रहे हैं। बता दें महीने की शुरुआत में फ्लिपकार्ट पर सुपर सेवर डेज सेल आती है। फिलहाल यह सेल चल रही है। इस सेल में घरेलू सामान को किफायती कीमत पर डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकता है। फ्लिपकार्ट से आप Samsung Galaxy z Fold 3 को प्रीबुक कर सकते हैं। इस पर 7000 रुपये का कैशबैक मिल रहा है। साथ ही Realme GT Master Edition को भी खरीद सकते हैं। Also Read - 6000mAh बैटरी, 48MP कैमरा और 6GB तक RAM वाले Poco M3 पर धांसू ऑफर, Flipkart से सिर्फ ₹382 की EMI पर लाएं घर

वहीं Amazon की बात करें तो Samsung Galaxy Note 20 को किफायती कीमत पर खरीद सकते हैं। यह स्मार्टफोन 59,999 रुपये के प्राइस पर आज की डील में मिल रहा है। इसके अलावा आप अमेजन से डेस्कटॉप को 50 हजार रुपये तक के डिस्काउंट पर खरीद सकते हैं। इन दोनों आइटम के अतिरिक्त आप सोनी के वायरलेस हेडफोन को 1699 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीद सकते हैं। pTron समेत कई ब्रांड के ईयरबड्स को भी आप किफायती कीमत पर खरीद सकते हैं।