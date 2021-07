Deal Of the Day 15 July: Amazon और Flipkart पर धांसू ऑफर, सस्ते में मिल रहे कई स्मार्टफोन

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon और Flipkart पर Deal Of the Day के तहत कई ऑफर मिल रहे हैं, जिसमें आप किफायती कीमत पर कई चीजें खरीद सकते हैं। अगर आप Amazon और Flipkart Sale का इंतजार कर रहे हैं, तो Deal of the Day में भी आपको अच्छे ऑफर मिल सकते हैं। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर डील ऑफ दि डे के तहत कई प्रोडॉक्ट्स किफायती कीमत पर मिलते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, फैंशन समेत रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें भी शामिल होती हैं। आइए जानते हैं दोनों प्लेटफॉर्म पर मिल रहे ऑफर की डिटेल्स। Also Read - Nokia G20 की Sale शुरू, 5050mAh बैटरी के साथ मिलता है 48MP कैमरा

Amazon Deal Of the Day: मिल रहे ये ऑफर

अमेजन पर चल रही डील ऑफ दि डे में Gaming Laptops और Desktops पर आकर्षक ऑफर मिल रहे हैं। इस सेल का फायदा उठाते हुए गेमिंग लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स पर 30 हजार रुपये तक की बचत की जा सकती है। इसके अलावा स्मार्टफोन पर भी कई ऑफर मिल रहे हैं। Tecno Spark 7T स्मार्टफोन को आप 8,999 रुपये की कीमत पर खरीद कते हैं। यह फोन 6000mAh की बैटरी और 48MP कैमरा के साथ आता है।

वहीं Nokia G20 स्मार्टफोन भी आज से अमेजन पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। इस फोन पर 500 रुपये का कूपन डिस्काउंट मिल रहा है। साथ ही Vivo X-सीरीज को पर भी ऑफर मिल रहा है, जिसमें 12 फीसदी तक की छूट मिल रही है। यह सीरीज 37,990 रुपये की शुरुआती कीमत पर आती है। इसके अतिरिक्त ईयरबड्स पर भी ऑफर मिल रहा है। यूजर्स Mi और Jabra समेत अन्य ब्रांड्स के ईयरबड्स पर 74 फीसदी तक की छूट मिल रही है। साथ ही Desktop Computers पर 50 हजार रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इन सब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडटक्ट्स के अतिरिक्त कई अन्य आइटम्स पर भी आकर्षक डिस्काउंट मिल रहा है।

Flipkart: क्या मिल रहा खास?

फ्लिपकार्ट पर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के साथ-साथ फैशन और डेली यूज वाले कई प्रोडक्ट्स पर आकर्षक ऑफर मिल रहा है। इस सेल में Boat, Intex समेत दूसरे कंपनियों के स्पीकर पर 70 फीसदी तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अतिरिक्त Ikall के फीचर फोन पर भी छूट मिल रही है। आइरन, इलेक्ट्रिक कूकर, ट्रिमर आदि पर आकर्षक ऑफर मिल रहा है। आप Deal Of the Day का फायदा उठाते हुए USB Adapter और Security Software भी खरीद सकते हैं।