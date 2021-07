ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon और Flipkart पर रोजाना कई तरह के ऑफर आते रहते हैं। दोनों ही कंपनियां Deal of the Day के नाम से विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक और नॉन-इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर आकर्षक ऑफर दे रही हैं। बात चाहे स्मार्टफोन खरीने की हो या फिर हेडफोन, डेस्कटॉप, पावर बैंक, फैशन, प्रीमियम स्मार्टफोन कवर, स्पीकर्स, लगेज आदि की इन दोनों ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कई शानदार ऑफर मिल रहे हैं। हालांकि, Deal of the Day में आपको किसी बड़ी सेल की तरह के ऑफर नहीं मिलेंगे, लेकिन इसमें ठीक-ठाक बचत हो सकती है। आइए जानते हैं आज इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर कौन-कौन से ऑफर मिल रहे हैं। Also Read - 6000mAh बैटरी, 48MP प्राइमरी कैमरा, 6GB तक RAM वाले Samsung Galaxy M12 पर मिल रहा Discount, Flipkart से उठाएं ऑफर का लाभ

Deal of the Day में Amazon पर क्या मिल रहा?

अमेजन पर आज की डील में ज्यादातर ऑफर्स इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर मिल रहे हैं। सेल में आप iQOO Z3 स्मार्टफोन को किफायती कीमत पर खरीद सकते हैं। इस फोन को आप 16 फीसदी के डिस्काउंट पर खरीद सकते हैं। इसमें कंपनी ने Snapdragon 768G प्रोसेसर दिया है। इसके अतिरिक्त Oppo A31 स्मार्टफोन भी खरीदा जा सकता है। यह फोन 22 फीसदी डिस्काउंट के साथ मिल रहा है।

Deal Of the Day में हेडफोन और स्पीकर पर 73 फीसदी तक का Discount मिल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की लिस्ट में डेस्कटॉप भी शामिल हैं, जिन पर 50 हजार रुपये तक की छूट मिल रही है। Mivi और Ambrane मोबाइल एक्सेसरीज पर 50 फीसदी तक का डिस्काउंट मिल रहा है। हाल में लॉन्च हुए itel Vision 2 स्मार्टफोन को आप 6,999 रुपये में खरीद सकते हैं। इसके अतिरिक्त सारी, फैशन समेत अन्य रोजमर्रा की चीजों पर भी कई तरह के ऑफर मिल रहे हैं।

Flipkart पर क्या हैं ऑफर?

इस प्लेटफॉर्म पर BoAt, JBL समेत अन्य ब्रांड के हेडफोन पर 70 फीसदी का डिस्काउंट मिल रहा है। वहीं BoAt, Intex आदि ब्रांड के स्पीकर पर भी 70 फीसदी तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अलावा टीशर्ट, ड्रेस, स्टूल, लगेज बैग आदि पर भी ऑफर मिल रहा है। Deal of the Day का फायदा उठाते हुए आप टूल्स और हार्डवेयर, शूज, वॉल स्टीकर, शर्ट और ट्राउजर, वॉच, बेबी केयर, होम फर्निशिंग रेंज, बेस्ट ऑफ स्टाइलिंग, इम्यूनिटी बूस्टर, एलईडी बल्ब समेत कई चीजों पर ऑफर मिल रहे हैं।