सस्ते में खरीदें स्मार्टफोन, लैपटॉप और कई आइटम, Tata Cliq पर चल रही सेल

ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड धीरे-धीरे बढ़ रहा है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की पहुंच ना सिर्फ छोटे बड़े शहरों तक सीमित है, बल्कि अब कस्बों तक इसकी पहुंच हो चुकी है। ऐसे में आप इन प्लेटफॉर्म्स पर चल रही सेल्स का फायदा उठा सकते हैं। Flipkart, Amazon के साथ-साथ Tata Cliq समेत तमाम ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सेल आती रहती हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पर Deal Of The Day मिलती रहती है। आइए जानते हैं आप इन प्लेटफॉर्म्स से क्या खरीद सकते हैं।

Deal Of The Day में क्या-क्या हैं ऑफर

बात करें Flipkart की तो इस प्लेटफॉर्म पर आप Itel फीचर फोन को डिस्काउंट पर खरीद सकते हैं। डील ऑफ दि डे के तहत इस प्लेटफॉर्म पर कई सारे ऑफर मिल रहे हैं, जिसमें फैंशन के साथ-साथ मोबाइल एक्सेसरीज भी शामिल हैं। इस प्लेटफॉर्म पर स्मार्टफोन कार्निवल सेल चल रही है, जिसका फायदा उठाते हुए आप किफायती कीमत पर कई फोन खरीद सकते हैं। इसके अतिरिक्त वॉच, बैगपैक, सन ग्लास आदि पर आकर्षक डिस्काउंट मिल रहा है।

Tata Cliq से भी आप किफायती कीमत पर कई आइटम खरीद सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर फिलहाल Cliq Anthon सेल चल रही है। 3 सितंबर से शुरू हुई यह सेल 7 सितंबर तक चलेगी, जिसमें आप 10 फीसदी का डिस्काउंट HDFC Bank कार्ड पर हासिल कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप 40 फीसदी तक की छूट और 6 महीने की No-Cost EMI पर विभिन्न स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। इसमें बेहद किफायती कीमत पर कई इलेक्ट्रॉनिक आइटम मिल रहे हैं।

Amazon पर तो एक पूरा सेक्शन Deal Of the Day के नाम से मौजूद है। यहां पर आपको इस प्लेटफॉर्म के टॉप ऑफर मिल जाते हैं। डील ऑफ दि डे में कंपनी 28 फीसदी का डिस्काउंट Lenovo, HP, ASUS आदि कंपनियों से लैपटॉप पर दे रही है। इसके अलावा आप 49 फीसदी की छूट पर डेस्कटॉप और कम्प्यूटर खरीद सकते हैं। अमेजन पर आप इस सेक्शन में 50 हजार रुपये तक की बचत कर सकते हैं। इयरबड्स पर आपको 79 फीसदी की छूट मिलेगी, जिसका फायदा उठाकर आप इन्हें सस्ते में खरीद सकते हैं।