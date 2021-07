Deal of the Day: Amazon और Flipkart पर Discount की भरमार, सस्ते में खरीद सकते हैं ये चीजें

ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon और Flipkart पर वैसे तो कई सेल्स आती रहती है, लेकिन Deal Of The Day के नाम पर कई प्रोडक्ट्स पर खास ऑफर मिलता है। इस डील में न सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स बल्कि, हर सेग्मेंट कुछ आइटम पर अक्सर डिस्काउंट और दूसरे ऑफर मिलत रहते हैं। अगर आप ऑनलाइन मार्केटिंग के मास्टर हैं, तो इन डील्स में से रोजमर्रा की कई चीजे खरीद सकते हैं। साथ ही मोबाइल, लैपटॉप, कम्प्यूटर आदि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर भी डिस्काउंट पा सकते हैं। आइए जानते हैं आज की Deal Of The Day में क्या कुछ मिल रहा है। Also Read - 6000mAh बैटरी, 48MP कैमरा, 90Hz डिस्प्ले वाले Samsung Galaxy F22 में क्या है खास? जानें कीमत से लेकर फीचर तक हर बात

Deal Of The Day: Amazon पर क्या मिल रहा

हर दिन शॉपिंग के लिए अमेजन Deal of the Day लेकर आता है, जिसमें अच्छी खासी बचत की जा सकती है। अमेजन की आज यानी 8 July की डील ऑफ दि डे में Vivo V21, Tecno Spark 7T, Handpicked Desktop Computers, Speakers और Soundbars समेत कई आइटम पर ऑफर मिल रहा है। Also Read - 64MP रियर और 32MP फ्रंट कैमरा, 12GB RAM + 256GB स्टोरेज और 4200mAh बैटरी वाले Realme X50 Pro पर बंपर ऑफर, Flipkart पर मिल रहा जबरदस्त Discount

इसका फायदा उठाते हुए आप Vivo V21 सीरीज पर 11 फीसदी तक का फायदा उठा सकते हैं। इस सीरीज के स्मार्टफोन पर 1250 रुपये तक SBI क्रेडिट कार्ड Discount मिल रहा है। वहीं Tecno Spark 7T को भी आप SBI डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। इस पर 8,400 रुपये तक का Exchange ऑफर मिल रहा है। 6000mAh बैटरी, 48MP कैमरा और 4GB RAM वाले Tecno Spark 7T पर EMI का ऑप्शन भी मिल रहा है। Also Read - 12GB RAM + 256GB स्टोरेज, 48MP + 13MP + 13MP रियर और 32MP फ्रंट कैमरे वाले Vivo X60 Pro पर Amazon Sale में मिल रहा Discount

Flipkart पर क्या ऑफर मिल रहे हैं?

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart पर भी कई तरह के ऑफर्स मिल रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक और नॉन-इलेक्ट्रॉनिक आइटम दोनों शामिल हैं। फ्लिपकार्ट की Deals of the Day में Headphones पर 70 फीसदी तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अतिरिक्त स्पीकर्स पर भी 70 फीसदी तक छूट का लाभ उठाया जा सकता है। Feature Phone खरीदने की प्लानिंग कर रहे लोगों के लिए भी इसमें ऑफर मिल रहा है। iKall के फीचर फोन पर डिस्काउंट मिल रहा है।