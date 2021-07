Amazon और Flipkart का नाम आते ही लोगों के जहन में भारी भरकम Discount का ख्याल आता है। वैसे तो इन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर अकसर सेल आती रहती है, लेकिन कई बार इन पर भी सेल का सुखा पड़ जाता है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर Deal Of the Day के नाम से एक कथित सेल रोज चलती है, जिसमें कई आइटम्स पर आकर्षक ऑफर और डिस्काउंट मिलते हैं। अगर आप इन ऑफर्स पर नजर दौड़ाएंगे तो कई आकर्षक डील आपको मिल सकती हैं। आइए जानते हैं आज के डील ऑफ दि डे में क्या खास है। Also Read - 64MP रियर और 32MP सेल्फी कैमरा, 7000mAh बैटरी और 8GB तक RAM वाले Samsung Galaxy F62 पर ऑफर, Flipkart Sale में मिल रहा Discount

Deal Of the Day: Amazon पर क्या मिल रहा है?

अमेजन की डील ऑफ दि डे में iQOO Z3 स्मार्टफोन पर ऑफर मिल रहा है। इस स्मार्टफोन 19,990 रुपये से लेकर 22,990 रुपये की कीमत पर खरीदा जा सकता है। यह फोन Snapdragon 768G प्रोसेसर के साथ आता है। इसके अतिरिक्त ईयर बड्स पर भी आकर्षक ऑफर मिल रहा है। अमेजन पर Mi से लेकर Jabra ब्रांड पर कई सारे ऑफर मिल रहे हैं। वहीं Power Bank और ब्लूटूथ नेकबैंड आदि पर बेहतर डील्स मिल रही हैं।

अमेजन से आप URBN, Mivi, Syska के प्रोडक्ट्स को डिस्काउंट पर खरीद सकते हैं। इसके साथ-साथ iPhone 12 पर भी 11 फीसदी तक की छूट मिल रही है। इसके अतिरिक्त प्रोफेशनल म्यूजिक्ल इंस्ट्रूमेंट, कैमरा, हब्स और पोर्ट्स आदि पर ऑफर मिल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के अतिरिक्त यूजर्स कई डे-टू-डे प्रोडक्ट्स को डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं।

Flipkart पर क्या है ऑफर

फ्लिपकार्ट पर भी Deals of the Day के नाम से कई ऑफर मिल रहे हैं। इसमें ड्रेस, कार और बाइक एक्सेसरीज, Casio, Titan, Fastrack के वॉच पर 60 फीसदी तक का Discount मिल रहा है। साथ ही पावर बैंक को 489 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीदा जा सकता है। साथ ही डिजाइनर और प्लेन मोबाइल कवर पर भी ऑफर मिल रहे हैं। फ्लिपकार्ट सेल में किसी स्मार्टफोन पर आज कोई ऑफर नहीं मिल रहा है, लेकिन फ्लिपकार्ट पर इलेक्ट्रॉनिक्स सेल चल रही है, जिसमें कई फोन्स को सस्ते में खरीद सकते हैं।