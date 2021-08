Deals of Independence Day: ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart और Amazon पर हर दिन नई डील ऑफर की जाती है। ये डील्स स्मार्टफोन, फैशन प्रोडक्ट्स, एक्सेसरीज, होम अप्लायंसेज आदि पर मिलती है। दोनों ही ई-कॉमर्स कंपनियां हर दिन सीमित समय के लिए डील ऑफर करती हैं। यह डील केवल 24 घंटे के लिए ही वैध होती है। आज हम Flipkart और Amazon पर मिलने वाले डील के बारे में बताने जा रहे हैं। Also Read - Deals of the day 14th August: आज सस्ते में खरीदें मॉनिटर और कम्प्यूटर एक्सेसरीज

20 हजार रुपये से कम में खरीदें ये लैपटॉप

– Asus Chromebook Celeron Dual Core लैपटॉप को आज 17,999 रुपये में खरीद सकते हैं। इस लैपटॉप की खरीद पर 18 प्रतिशत का डिस्काउंट मिल रहा है। इसके फीचर्स की बात करें तो बेसिक यूजर्स के लिए इस लैपटॉप में 4GB LPDDR4X RAM दिया गया है। यह Chrome ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है। इस लैपटॉप में 11.6 इंच का LCD डिस्प्ले दिया गया है।

– Avita Cosmos 2 लैपटॉप को आज 17,990 रुपये में खरीद सकते हैं। इस बेसिक यूज वाले लैपटॉप पर 23 प्रतिशत का डिस्काउंट मिल रहा है। यह लैपटॉप 4GB DDR4 RAM के साथ आता है। इसमें Windows 10 Home 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। इसके स्क्रीन की साइज 11.6 इंच है और यह टच स्क्रीन को सपोर्ट करता है।

– Asus Chromebook Celeron (4GB/64GB EMMC) लैपटॉप को 19,999 रुपये में खरीद सकते हैं। इस लैपटॉप की खरीद पर 19 प्रतिशत का डिस्काउंट मिलेगा। यह लैपटॉप 4GB LPDDR4X RAM दिया गया है। यह Chrome ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है। इस लैपटॉप में 14 इंच का LCD डिस्प्ले दिया गया है।

– Lava Heliun 12 Atom लैपटॉप को 12,999 रुपये में खरीद सकते हैं। यह Windows 10 Home ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है। इसमें 2GB RAM और 32GB HDD दिया गया है। इसमें 12.5 इंच का डिस्प्ले मिलता है।

लैपटॉप के अलावा आप ई-कॉमर्स वेबसाइट पर कम्प्यूटर एक्सेसरीज को भी डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। यही नहीं, कई ब्रांड्स के ईयरफोन्स, हेडफोन्स एवं अन्य ऑडियो डिवाइसेज पर भी अच्छी डील्स ऑफर की जा रही है।