Deals of the day 11th September: ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart, Amazon, Reliance Digital, Paytm Mall पर हर दिन कई प्रोडक्ट पर बेस्ट डील ऑफर की जा रही है। इन लीडिंग ई-कॉमर्स वेबसाइट पर फैशन प्रोडक्ट्स के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पर कई तरह की डील ऑफर की जाती है। इसमें यूजर कम कीमत में अच्छे प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। हम आपके लिए हर दिन मिलने वाले बेस्ट ऑफर लेकर आते हैं। आइए, जानते हैं आज मिलने वाले ऑफर्स के बारे में…

इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट पर 6 हजार रुपये तक का डिस्काउंट

सबसे पहले हम बात करते हैं Reliance Digital पर मिल रहे ऑफर पर। ई-कॉमर्स वेबसाइट पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट खरीदने पर 6 हजार रुपये तक का डिस्काउंट मिलेगा। इसमें स्मार्टफोन, टीवी, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप आदि की खरीद पर 1 हजार रुपये का अश्योर्ड इंस्टैंट डिस्काउंट मिलेगा। जबकि, 5 हजार रुपये तक का डिस्काउंट कार्ड या EMI ट्रांजेक्शन करने पर मिलेगा। रिलायंस डिजिटल पर कई ब्रांड्स के लैपटॉप, स्मार्टफोन, वॉशिंग मशीन, टीवी, रेफ्रिजरेटर्स, कूलर, एयर कंडीशन, फ्रिज आदि की खरीद पर यह डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है।

Flipkart पर सस्ते में मिलेगा मॉनिटर और प्रिंटर

ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर आज फैशन प्रोडक्ट्स के अलावा कम्प्यूटर मॉनिटर और प्रिंटर पर अच्छी डील ऑफर की जा रहा है। Acer, Lenovo जैसे ब्रांड्स के कम्प्यूटर मॉनिटर को खरीदने पर 3 प्रतिशत तक का डिस्काउंट मिलेगा। वहीं, HP, Canon जैसे ब्रांड्स के प्रिंटर की खरीद पर आज 25 प्रतिशत तक का डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा Fire Bolt के स्मार्ट वॉच को लिस्ट प्राइस से 5 हजार रुपये सस्ते में बेचा जा रहा है। इस स्मार्ट वॉच की कीमत 7,999 रुपये है और इसे 2,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसके अलावा चुनिंदा ब्रांड्स के स्मार्टफोन पर भी डील्स ऑफर की जा रही है। जिसमें कैशबैक, नो-कॉस्ट EMI और एक्सचेंज ऑफर शामिल हैं।

इलेक्ट्रॉनिक्स की खरीद पर 70 प्रतिशत तक का डिस्काउंट

Amazon India पर Electronics Day Sale हर रोज आयोजित की जा रही है। इस सेल में चुनिंदा इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट पर 70 प्रतिशत तक का डिस्काउंट मिलेगा। स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट बैंड, स्मार्ट वॉच समेत इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज और एक्सेसरीज पर यह डील ऑफर की जा रही है। OPPO के स्मार्ट फिटनेस बैंड को Amazon से खरीदने पर अतिरिक्त 300 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। ईयरफोन्स को 699 रुपये की शुरुआती कीमत में डील्स के तहत खरीद सकते हैं।