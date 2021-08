Deals of the day 12th August: हर दिन की तरह आज यानि 12 अगस्त को भी हम आपके लिए ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर मिलने वाले टॉप डील्स के बारे में बताने जा रहे हैं। लीडिंग ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart, Amazon, PayTM Mall आदि पर कई तरह के रोजमर्रा के प्रोडक्ट्स, स्मार्टफोन्स, स्मार्ट टीवी, लैपटॉप, एक्सेसरीज, होम अप्लायंसेज पर ये डील्स मिलते हैं। आइए, जानते हैं आज मिलने वाले टॉप ऑफर्स के बारे में। Also Read - 64MP प्राइमरी, 20MP फ्रंट कैमरा और 6000mAH बैटरी वाले Samsung Galaxy M32 को सिर्फ ₹523 की EMI पर खरीदने पर मौका, Flipkart से उठाएं ऑफर का लाभ

Flipkart पर मिलने वाले ऑफर्स

Flipkart पर कई Android स्मार्ट टीवी की खरीद पर डिस्काउंट ऑफर किए जा रहे हैं। Mi 4A Pro (32 इंच) HD रेडी स्मार्ट टीवी पर 11 हजार रुपये तक का एक्सचेंज ऑफर दिया जा रहा है। ई-कॉमर्स वेबसाइट ने टॉप-10 स्मार्ट टीवी पर मिलने वाले ऑफर को लिस्ट किया है। Mi के अलावा Realme TV (32 इंच) पर भी 11 हजार रुपये तक का एक्सचेंज ऑफर मिलेगा। Also Read - 64MP + 13MP + 5MP कैमरा, 8GB RAM + 128GB स्टोरेज और 5000mAh बैटरी वाले Xiaomi Mi 10T पर ऑफर, Flipkart पर मिल रहा Discount

स्मार्ट टीवी के अलावा एक्सेसरीज की खरीद पर भी आज अच्छे ऑफर मिल रहे हैं। ई-कॉमर्स साइट पर नेकबैंड वायरलेस ईयरफोन्स 899 रुपये की शुरुआती कीमत में मिल रहे हैं। वहीं, डेटा कार्ड की खरीद पर 60 प्रतिशत तक का डिस्काउंट मिलेगा। यूजर्स 490 रुपये की शुरुआती कीमत में वेब कैमरा खरीद सकते हैं। वहीं, ब्लूटूथ हेडफोन को भी 89 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीदा जा सकता है। Also Read - 6000mAh बैटरी, 6GB RAM, 64MP प्राइमरी और 32MP फ्रंट कैमरे वाले Samsung Galaxy F41 को सिर्फ ₹503 की EMI पर लाएं घर, Flipkart से उठाएं ऑफर्स का लाभ

Amazon India पर मिलने वाले ऑफर

Amazon India पर 11,490 रुपये की शुरुआती कीमत में लैपटॉप बेचे जा रहे हैं। ई-कॉमर्स वेबसाइट पर Acer, ASUS, Dell, Lenovo, HP जैसे ब्रांड्स के लैपटॉप मिलेंगे। इन लैपटॉप की कीमत 11,490 रुपये से लेकर 2,29,990 रुपये के बीच है। वायरलेस ईयरबड्स को आज 129 रुपये की शुरुआती कीमत में बेचा जा रहा है। इसके अलावा GoPro को 5,999 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीद सकते हैं। यही नहीं, इस ई-कॉमर्स वेबसाइट पर इलेक्ट्रानिक्स क्लियरेंस सेल का भी आयोजन किया जा रहा है, जहां इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स, होम अप्लायंसेज और एक्सेसरीज की खरीद पर 70 प्रतिशत तक का डिस्काउंट मिलेगा।