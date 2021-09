Deals of the day 12 September: आज कई ई-कॉमर्स वेबसाइट पर लैपटॉप की खरीद पर अच्छा ऑफर मिल रहा है। Amazon पर Grand Gaming Days सेल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई ब्रांड्स के लैपटॉप पर अच्छा डिस्काउंट दिया जा रहा है। वहीं, Reliance Digital पर लैपटॉप की खरीद पर 24 प्रतिशत तक का डिस्काउंट मिल रहा है। वहीं, Flipkart पर भी EMI और डिस्काउंट के साथ कम कीमत में अच्छे लैपटॉप मिल रहे हैं। आइए, जानते हैं आज मिलने वाले ऑफर्स के बारे में.. Also Read - Deals of the day: स्मार्टफोन, टीवी पर 6000 रुपये तक का इंस्टैंट डिस्काउंट

Amazon Grand Gaming Days Sale

ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon India पर चल रहे सेल में लैपटॉप, कम्प्यूटर और गेमिंग एक्सेसरीज की खरीद पर 50 प्रतिशत तक का डिस्काउंट मिलेगा। Asus TUF Intel Core i5 प्रोसेसर के साथ आने वाले गेमिंग लैपटॉप को 83,990 रुपये की जगह 61,990 रुपये की कीमत मे ंखरीद सकते हैं। वहीं, Asus TUF Rayzen 7 के साथ आने वाला गेमिंग लैपटॉप 97,990 रुपये की जगह 72,990 रुपये में मिलेगा। इसके अलावा HP Victus गेमिंग लैपटॉप को 78,035 रुपये के बजाय 66,990 रुपये में खरीदा जा सकता है। साथ ही, ACER Nitro Intel Core i5 गेमिंग लैपटॉप को 1,00,000 रुपये की जगह 79,490 रुपये में खरीद सकते हैं। साथ ही, गेमिंग एक्सेसरीज पर भी भारी डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है।

Reliance Digital पर सस्ते में खरीदें लैपटॉप

रिलायंस डिजिटल ई-कॉमर्स वेबसाइट पर भी लैपटॉप खरीदने पर शानदार ऑफर मिलेगा। Lenovo 58IN IdeaPad Slim 3i लैपटॉप खरीदने पर 22 प्रतिशत यानि 10,991 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। Intel 10th Gen प्रोसेसर के साथ आने वाले इस लैपटॉप को 39,999 रुपये में खरीद सकते हैं। वहीं, Lenovo 5LIN IdeaPad Slim 3i Laptop की खरीद पर 14,591 रुपये यानि 24 प्रतिशत का डिस्काउंट मिलेगा। अन्य ब्रांड के लैपटॉप की बात करें तो Asus BQ312TS 11th Gen लैपटॉप को 10,191 रुपये यानि 19 प्रतिशत के डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। HP 4s-DY2501TU लैपटॉप की खरीद पर 10 प्रतिशत यानि 4,859 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा।

Flipkart पर लैपटॉप खरीदने पर ऑफर

ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर लैपटॉप खरीदने पर डिस्काउंट के साथ ईजी EMI ऑफर दिया जा रहा है। Lenovo APU Dual Core A9 A99425 लैपटॉप की कीमत 28,000 रुपये है। इसे 4,667 रुपये महीने में घर लाया जा सकता है। वहीं, एक और सस्ते बेसिक लैपटॉप HP Chromebook MT8183 की बात करें तो इसकी खरीद पर 11 प्रतिशत का डिस्काउंट मिलेगा। इसे 21,990 रुपये की कीमत में खरीद सकते हैं।