Deals Of the Day 14 July: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन और फ्लिपकार्ट पर वैसे तो कई सेल आती-जाती रहती हैं, लेकिन Deals Of the Day के नाम से एक सेल हमेशा चलती रहती हैं। हालांकि, इस सेल में दूसरी सेल के मुकाबले हर प्रोडक्ट्स पर शानदार डील तो नहीं मिलती, लेकिन कई प्रोडक्ट पर बेहतरीन ऑफर जरूर मिल जाता है। Deals Of the Day की लिस्ट चेक करके आप अपने लिए एक बेहतरीन विकल्प डील चुन सकते हैं। आइए जानते हैं आज अमेजन और फ्लिपकार्ट पर कौन-कौन से ऑफर मिल रहे हैं।

Deals Of the Day- Amazon पर क्या मिल रहा है

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन की बात करें तो लैपटॉप्स पर बेहतरीन डील्स मिल रही हैं। गेमिंग लैपटॉप और डेस्कटॉप पर आज की डील में 40 फीसदी तक यानी 30 हजार रुपये तक की बचत कर सकते हैं। वहीं iPhone 12 पर भी 11 फीसदी की बचत आज की डील में शामिल है। इस स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 71,900 रुपये है। इसके अतिरिक्त Oppo A31 स्मार्टफोन पर 22 फीसदी तक का डिस्काउंट मिल रहा है, जिसका फायदा उठाया जा सकता है।

हाल में लॉन्च हुए iQOO 7 Legend पर भी Deals Of the Day में ऑफर मिल रहा है। इसमें 11 फीसदी का डिस्काउंट मिल रहा है। यह स्मार्टफोन Snapdragon 888 प्रोसेसर पर काम करता है। वहीं सैमसंग के सबसे किफायती 5G फोन Samsung Galaxy M42 5G पर भी ऑफर मिल रहा है। यह फोन 21,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर मिल रहा है। इसके अतिरिक्त विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य प्रोडक्ट्स पर भी डिस्काउंट मिल रहा है।

Flipkart पर मिल रहा ऑफर

फ्लिपकार्ट की सेल में भी कई स्मार्टफोन पर आकर्षक ऑफर मिल रहा है। इसमें किसी स्मार्टफोन पर डिस्काउंट या ऑफर तो नहीं मिल रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक, फैशन, खिलौने आदि पर आकर्षक डिस्काउंट मिल रहा है। Flipkart से आप ट्रिमर, स्किन केयर, होम डेकोर, फोन कवर, पावर बैंक आदि आइटम्स को सस्ते में खरीद सकते हैं। इसके साथ ही मेन शर्ट और टी-शर्ट और सारी पर भी कई ऑफर मिल रहे हैं।