Deals of the day 14th August: ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart और Amazon पर हर दिन नई डील्स ऑफर की जाती हैं। ई-कॉमर्स वेबसाइट पर यूजर के पास सस्ते में कई प्रोडक्ट खरीदने का मौका रहता है। हर दिन फैशन, ब्यूटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेज, स्मार्टफोन, एक्सेसरीज आदि पर अलग से डिस्काउंट मिलती है। इन डील्स को ई-कॉमर्स वेबसाइट के होमपेज पर देख सकते हैं। Also Read - 12GB RAM, 256GB स्टोरेज, 64MP बैक और 32MP फ्रंट कैमरे वाले Realme X3 SuperZoom पर धांसू ऑफर, मिल रहे हैं कई डिस्काउंट

Flipkart पर आज मिलन वाले ऑफर

फ्लिपकार्ट पर फिलहाल कोई सेल आयोजित नहीं की जा रही है। यूजर्स को deal of the day में फैशन और ब्यूटी प्रोडक्ट्स की खरीद पर डिस्काउंट ऑफर किए जा रहे हैं। साथ ही, कम्प्यूटर मॉनिटर की खरीद पर भी डिस्काउंट मिल रहा है। हम आपको आज कम्प्यूटर मॉनिटर पर मिल रहे ऑफर के बारे में बता रहे हैं। Also Read - Deal of the Day: आज लैपटॉप समेत इन आइटम्स को सस्ते में खरीदें, मिल रहा डिस्काउंट

– Lenonvo के HD बैकलाइट वाले LCD मॉनिटर को 11,499 रुपये में खरीद सकते हैं। इस मॉनिटर की खरीद पर 24 प्रतिशत का डिस्काउंट दिया जा रहा है। यह मॉनिटर 23.8 इंच के IPS पैनल के साथ आता है और इसकी पीक ब्राइटनेस 250 निट्स है। ई-कॉमर्स वेबसाइट पर इस मॉनिटर की खरीद पर 3 साल की वॉरंटी भी ऑफर की जा रही है। Also Read - 12MP + 12MP डुअल रियर और 12MP फ्रंट कैमरे वाले iPhone 11 को सस्ते में खरीदने का मौका, Flipkart पर मिल रहे कई Offers

– AOC के 23.8 इंच वाले HD LED बैकलिट पैनल वाले गेमिंग मॉनिटर को 13,719 रुपये की कीमत में खरीद सकते हैं। इसकी खरीद पर 9 प्रतिशत का डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। इसके डिस्प्ले में 300 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है। साथ ही, इसमें दो HDMI पोर्ट मिलते हैं।

– Dell का 24 इंच स्क्रीन साइज वाला मॉनिटर 10,499 रुपये में मिलेगा। इस मॉनिटर की खरीद पर 10 प्रतिशत का डिस्काउंट मिल रहा है। यह मॉनिटर फुल एचडी रेजलूशन वाले डिस्प्ले के साथ आता है। इसमें IPS पैनल का इस्तेमाल किया गया है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें VGA पोर्ट और HDMI पोर्ट दोनों के ऑप्शन मिलते हैं।

– HP के FHD+ वाले गेमिंग मॉनिटर को 13,249 रुपये में खरीद सकते हैं। इस मॉनिटर पर 7 प्रतिशत का डिस्काउंट मिल रहा है। यह मॉनिटर फुल एचडी रेजलूशन और 300 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है। इसमें कनेक्टिविटी के लिए HDMI पोर्ट के साथ-साथ VGA पोर्ट का भी विकल्प मिलता है।