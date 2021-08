Deals of the day 1st August: लीडिंग ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon और Flipkart पर हर दिन Deals of the Day का आयोजन किया जाता है। यह डील केवल 24 घंटे के लिए होता है। इस डील में फैशन प्रोडक्ट्स से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, स्मार्टफोन, एक्सेसरीज आदि पर डिस्काउंट ऑफर किए जाते हैं। हर दिन की तरह आज यानि 1 अगस्त को हम इन दोनों लीडिंग ई-कॉमर्स वेबसाइट पर मिलने वाले टॉप डील्स के बारे में बताने जा रहे हैं। Also Read - Flipkart Sale: 64MP बैक, 32MP सेल्फी कैमरा, 8GB RAM, 128GB स्टोरेज वाले Realme 7 Pro पर ऑफर्स की भरमार

Amazon पर मिलने वाले डील्स

ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon India पर आज डेस्कटॉप, लैपटॉप और कम्प्यूटर एक्सेसरीज को 3,540 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीद सकते हैं। इन प्रोडक्ट की प्राइस रेंज 2,39,990 रुपये तक है। Samsung के पिछले महीने लॉन्च हुए Galaxy M42 5G की खरीद पर भी अच्छा ऑफर मिल रहा है। इस स्मार्टफोन को 29,999 रुपये की जगह 23,999 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीद सकते हैं। Also Read - Deals of the day 31st July: Amazon और Flipkart पर सस्ते में मिलेंगे ये प्रोडक्ट

Vivo X60 5G Series के स्मार्टफोन की खरीद पर भी आज अच्छी डील मिल रही है। चीनी कंपनी के इस लेटेस्ट फ्लैगशिप फोन को 37,999 रुपये से लेकर 69,990 रुपये की प्राइस रेंज में खरीदने का मौका है। वहीं, OPPO F19 Pro 5G को 21,490 रुपये से लेकर 25,990 रुपये की प्राइस रेंज में खरीद सकते हैं। Also Read - Samsung Galaxy Z Flip3 के लॉन्च से पहले हुआ कुछ स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा, डबल फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है सबसे खास

Flipkart पर मिलने वाले ऑफर

फ्लिपकार्ट पर टीवी और होम अप्लायंसेज को 75 प्रतिशत तक के डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। इसके अलावा कई फैशन प्रोडक्ट्स और होम डेकोरेशन के आइटम्स पर भी अच्छी डील्स ऑफर की जा रही है। इसके अलवाा HP Core i3 11th जेनरेशन के लैपटॉप को 45,490 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीद सकते हैं। हाल ही में लॉन्च हुए OPPO Reno 6 Series के भी Flipkart पर डिस्काउंट और ऑफर के साथ खरीद सकते हैं।

ई-कॉमर्स वेबसाइटप आज यानि 1 अगस्त से लेकर 3 अगस्त के बीच Big Saving Days सेल का आयोजन किया जा रहा है। इस सेल में ग्रॉसरी एवं अन्य डेली यूज प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट मिलेगा। Axis Bank कार्ड से शॉपिंग करने पर 10 प्रतिशत तक का डिस्काउंट मिलेगा।