Deals of the Day 21st August: ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart और Amazon पर आज कई प्रोडक्ट्स पर डील ऑफर की जा रही है। इन दोनों ई-कॉमर्स वेबसाइट पर हर दिन deals of the day ऑफर की जाती हैं। लिमिटेड समय तक चलने वाले इस डील में यूजर को स्मार्टफोन, फैशन प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, होम अप्लायंसेज, कम्प्यूटर एक्सेसरीज आदि पर ऑफर दिए जाएंगे। आइए, जानते हैं आज मिलने वाले ऑफर के बारे में…

Flipkart पर मिलने वाले ऑफर

ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर Mobile Bonanza Sale चल रही है। यह से 19 अगस्त से लेकर 23 अगस्त के बीच आयोजित की जा रही है। सेल में कई ब्रांड के स्मार्टफोन पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। साथ ही, एक्सचेंज और EMI ऑफर भी मिलता है। Flipkart पर चल रहे सेल में HDFC बैंक से फोन खरीदने पर 5 प्रतिशत का डिस्काउंट मिलेगा।

Flipkart Mobile Bonanza Sale में एंट्री लेवल स्मार्टफोन Realme C20 की खरीद पर 750 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। यह फोन 6.52 इंच के HD+ डिस्प्ले के साथ आता है। इसमें MediaTek Helio G35 प्रोसेसर दिया गया है। इसके अलावा Realme 8 5G, POCO C3 जैसे स्मार्टफोन को भी डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। Motorola के फ्लिप स्मार्टफोन Moto Razr की खऱीद पर 75,000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा।

Amazon पर ऑफर

ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon पर आज इलेक्ट्रानिक्स प्रोडक्ट, एक्सेसरीज आदि की खरीद पर 70 प्रतिशत तक का डिस्काउंट मिलेगा। JBL Infinity नेकबैंड को 1099 रुपये की कीमत में खरीद सकते हैं। इसके अलावा HP 15 10th Gen लैपटॉप को 40,999 रुपये की कीमत में खरीद सकते हैं। ई-कॉमर्स वेबसाइट पर गेमिंग PC के लिए मॉनिटर को 8,990 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीद सकते हैं। गेमिंग लैपटॉप HP Pavillion को 69,990 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसके अलावा ASUS के ROG Zyphrus गेमिंग लैपटॉप को भी डिस्काउंट मिलता है। एक्सेसरीज के अलावा स्मार्टफोन की खरीद पर भी डिस्काउंट का लाभ मिलेगा।