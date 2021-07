Flipkart और Amazon पर है बंपर Discount, सस्ते में खरीद सकते हैं स्मार्टफोन

Amazon और Flipkart पर जल्द ही धमाकेदार सेल आने वाली है। इस सेल में कई तरह के ऑफर मिलेंगे। हालांकि, इस सेल से पहले भी दोनों प्लेटफॉर्म पर कई ऑफर मिल रहे हैं। Amazon और Flipkart दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर Deals of the Day का ऑफर मिल रहा है। अगर आप कोई नया फोन खरीदना चाहते हैं और नई सेल का इंतजार नहीं कर सकते हैं, तो इस सेल में कई ऑफर मिल रहे हैं। आइए जानते हैं इस सेल में कौन-कौन से ऑफर मिल रहे हैं। Also Read - Flipkart ने पेश किया नया 3D शॉपिंग फीचर, खरीदने से पहले देख पाएंगे प्रोडक्ट

Amazon पर क्या हैं Deals of the Day

अमेजन पर Vivo X सीरीज पर आकर्षक ऑफर मिल रहा है। यह स्मार्टफोन 37,990 रुपये की शुरुआती कीमत पर आता है। इस फोन पर 12 फीसदी तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अतिरिक्त Oppo F19 Pro पर भी आकर्षक ऑफर है। यह फोन 12 महीने की No-Cost EMI पर मिल रहा है। फोन में 48MP का कैमरा मिलता है, जो 13 फीसदी तक के डिस्काउंट के साथ आता है। Also Read - OnePlus Nord 2 आज भारत में होगा लॉन्च, कीमत और स्पेसिफिकेशन समेत सब कुछ यहां जानें

Amazon की Deals of the Day में Mobile Accessories पर 60 फीसदी तक का डिस्काउंट मिल रहा है। V Guard Appliances पर 30 फीसदी तक की छूट मिल रही है। इसके अतिरिक्त पंखे, CrossBeats Earphones & Wearables पर 60 फीसदी तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अतिरिक्त Stereo gaming हेडफोन पर 44 फीसदी तक का डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। Also Read - 5000mAh, 48MP प्राइमरी कैमरा, 16MP फ्रंट कैमरा और 6GB तक RAM वाले Realme Narzo 30 फोन पर Flipkart पर मिल रहा धांसू Discount

Flipkart पर क्या हैं ऑफर

ई-कॉमर्स पर प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट पर स्पोर्ट और फिटनेस आइटम पर 70 फीसदी तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अतिरिक्त Wrist Watches पर 80 फीसदी तक का डिस्काउंट मिलेगा। सेल में itel फीचर फोन पर भी अच्छी डील्स मिल रही हैं। इसके अतिरिक्त Mobile Back Cover पर 10 फीसदी का डिस्काउंट मिल रहा है। फैशन, शू और किड्स क्लॉथिंग के कई आइटम पर आकर्षक ऑफर मिल रहा है।