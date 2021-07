Amazon और Flipkart पर धांसू ऑफर्स, Computers पर मिल रहा 50 हजार तक का Discount

Flipkart और Amazon पर नई सेल आ रही है, लेकिन अभी-भी दोनों प्लेटफॉर्म्स पर Deals of the Day के नाम से कई ऑफर मिल रहे हैं। दरअसल, दोनों ही प्लेटफॉर्म रोजना कुछ आइटम्स पर डील प्रदान करते हैं, जिसमें स्मार्टफोन से लेकर रोजमर्रा के काम वाली चीजें शामिल होती हैं। अगर आप भी कोई नया आइटम खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो Amazon और Flipkart की Deals of the Day पर एक नजर जरूर डाल लें। शायद आपको कोई अच्छा ऑफर अपने काम का मिल जाए। ऐसे ही कुछ आइटम्स की जानकारी हम लेकर आए हैं। Also Read - Poco F3 GT आज होगा लॉन्च, जानें कितनी होगी कीमत और क्या मिलेंगे स्पेसिफिकेशन्स

Amazon पर क्या हैं Deals of the Day?

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon पर Deals of the Day में कई अच्छे ऑफर मिल रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म पर iPhone 12 पर 11 फीसदी तक का Discount मिल रहा है। इन डिवाइसेस की शुरुआती कीमत 71,900 रुपये है। वहीं Samsung Galaxy M42 5G स्मार्टफोन 21,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर मिल रहा है। यह सैमसंग का सबसे किफायती 5G स्मार्टफोन है, जो आकर्षक फीचर्स के साथ आता है। इसके अतिरिक्त pTron के ईयरबड्स पर भी डिस्काउंट मिल रहा है। Also Read - Oppo Reno 6 5G की प्री बुकिंग आज से शुरू, सस्ते में खरीदने का मिलेगा मौका

Amazon पर इन डिवाइसेस के अलावा मेन्स फुटवियर, ग्रॉसरी, वैक्यूम क्लिनर, वॉच, सारी जैसे विभिन्न आइटम्स पर भी कई तरह के ऑफर मिल रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की लिस्ट में आज के ऑफर में Desktop भी शामिल हैं, जिन पर 50 हजार रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इसके साथ ही आप सेल में नोकिया का फीचर फोन Nokia 5310 भी खरीद सकते हैं, जो 3,324 रुपये में मिल रहा है। Also Read - 64MP रियर और 32MP फ्रंट कैमरा, 4200mAh बैटरी और 12GB तक RAM वाले Realme X3 SuperZoom पर ऑफर, Flipkart Sale में मिल रहा Discount

Flipkart पर क्या हैं ऑफर

यहां आपको किसी स्मार्टफोन पर आकर्षक ऑफर तो नहीं मिल रहा है, लेकिन लड़कियों की ड्रेस, मेन्स वियर, वॉल स्टिकर, टूल्स, सारी, होम फर्निश, स्मार्ट वॉच आदि पर आकर्षक ऑफर मिल रहा है। इस सेल में आप प्लेन मोबाइल कवर्स को 179 रुपये की कीमत पर खरीद सकते हैं, जबकि डिजाइनर मोबाइल कवर्स भी इसकी रेंज में आते हैं। फ्लिपकार्ट पर जल्द ही Big Saving Days Sale शुरू होने वाली है, जिस पर कई आकर्षक ऑफर मिल रहे हैं।