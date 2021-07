Deals of the day 25th July: Amazon और Flipkart पर शुरू हुई सेल, कई स्मार्टफोन्स पर धांसू ऑफर

Deals of the day 25th July 2021: ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon और पर हर दिन कई प्रोडक्ट्स पर डील्स ऑफर की जाती है। आज यानि 25 जुलाई को Amazon Prime मेंबर्स के लिए Prime Day Sale की शुरुआती हो रही है। वहीं, Flipkart Big Saving Days Sale आज से आम यूजर्स के लिए ओपन हो गया है। कल यानि 24 जुलाई को यह केवल Flipkart Plus मेंबर्स के लिए ओपन था। आइए, जानते हैं इन दोनों प्लेटफॉर्म पर मिलने वाले टॉप डील्स के बारे में। Also Read - Flipkart Sale: 7000mAh बैटरी, 64MP बैक, 32MP सेल्फी कैमरा वाले Samsung Galaxy F62 अब तक के सबसे कम कीमत में उपलब्ध

Amazon पर मिलने वाले टॉप डील्स

Amazon India पर शुरू होने वाले Prime Days Sale में Samsung, Xiaomi, OnePlus, Vivo, OPPO, iQOO जैसे ब्रांड्स के टॉप सेलिंग फोन पर 40 प्रतिशत तक का डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। OnePlus Nord CE 5G को 22,999 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीद सकते हैं। इसके अलावा Redmi 9A को 6,799 रुपये में खरीद सकते हैं। इसकी शुरुआती कीमत 8,499 रुपये है। वहीं, Samsung Galaxy M51 और Redmi Note 10 Pro Max को 19,999 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीद सकते हैं। Also Read - Flipkart Big Saving Days Sale: ₹10,000 तक के इन Top-5 Smartphones को खरीदने में होगा जबरदस्त फायदा

ई-कॉमर्स वेबसाइट पर चल रहे सेल में स्मार्टफोन्स के साथ-साथ एक्सेसरीज पर भी डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। इस सेल में कई बैंक के कार्ड से शॉपिंग करने पर 1,000 रुपये तक का कैशबैक ऑफर किया जा रहा है। इसके अलावा फोन की खरीद पर नो-कॉस्ट ईएमआई, स्क्रीन रिप्लेसमेंट और एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहे हैं। Also Read - Flipkart Sale: 64MP बैक, 32MP सेल्फी कैमरा, 8GB RAM और 65W फास्ट चार्जिंग वाले OPPO Reno 6 की प्री-बुकिंग पर मिल रहा है जबरदस्त डिस्काउंट

Flipkart पर मिलने वाले ऑफर

Flipkart Big Saving Days Sale में यूजर्स कम कीमत में लेटेस्ट लॉन्च हुए फोन खरीद सकते हैं। Flipkart पर चल रहे सेल में ICICI, Kotak Mahindra और HDFC बैंक के कार्ड से फोन खरीदने पर 10 प्रतिशत या 750 रुपये तक का कैशबैक मिलेगा। Samsung, Redmi, Realme, POCO, OPPO के स्मार्टफोन को खरीदने पर डिस्काउंट के साथ-साथ एक्सचेंज ऑफर का भी लाभ मिलेगा।