Deals Of the Day 26 July: Amazon और Flipkart दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर धमाकेदार सेल चल रही है। यानी इन सेल्स में ही आपको Deals of the Day के ऑफर भी मिल जाएंगे। Amazon Prime Day Sale की शुरुआत आज यानी 26 जुलाई से हुई है, जबकि Flipkart Big Saving Days Sale 25 जुलाई से ही शुरू हो गई है। इन दोनों ही सेल्स में कंज्यूमर्स के फायदे के कई सौदे मिल रहे हैं। आपको कोई नया इलेक्ट्रॉनिक आइट्म खरीदना है, तो इन दोनों सेल्स पर एक नजर जरूर डाल लें। आइए जानते हैं इनमें मिल रहे टॉप ऑफर्स के बारे में… Also Read - 5 कैमरे, AMOLED डिस्प्ले, 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वाले Oppo F17 को Amazon Sale में सस्ते में खरीदें, मिल रहे कई शानदार ऑफर्स

Deals of the Day: Amazon पर मिल रहे कई ऑफर

Amazon पर Prime Day Sale चल रही है, जिसमें स्मार्टफोन से लेकर विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और फैशन प्रोडक्ट्स आदि पर ऑफर मिल रहा है। इस सेल में Mi 11X 5G पर 10 फीसदी तक की छूट मिल रही है। इसके अतिरिक्त Intel Core i5 लैपटॉप और डेस्कटॉप पर 33 फीसदी तक की छूट मिल रही है। वही डबल डोर वाले रेफ्रिजरेटर पर भी डिस्काउंट मिल रहा है। Also Read - 6000mAh बैटरी, 48MP कैमरा और 6GB तक RAM वाले Redmi 9 Power पर बंपर ऑफर, Amazon Sale में मिल रहा Discount

साथ ही टैबलेट, वॉशिंग मशीन, ईयरबड्स, एसी, स्मार्ट टीवी और समेत अन्य प्रोडक्ट्स पर भी ऑकर्षक डिस्काउंट मिल रहे हैं। इस सेल में Samsung Galaxy M31s, Redmi Note 10S, OnePlus 9R, Redmi 9A, Redmi Note 10, Samsung Galaxy M32, Realme C11, iQOO Z3 5G, Samsung Galaxy M11 आदि स्मार्टफोन पर बंपर डिस्काउंट मिल रहा है। Also Read - Redmi Note 10T 5G की पहली सेल आज, जानें स्पेसिफिकेशन्स, कीमत और ऑफर्स डिटेल

Flipkart पर मिल रहे कई ऑफर

फ्लिपकार्ट पर 32-inch के स्मार्ट टीवी पर डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अतिरिक्त Best Selling Laptops पर 40 फीसदी तक का ऑफर मिल रहा है। वहीं बेस्ट गेमिंग डील्स पर कई ऑफर मिल रहे हैं। आप Flipkart Sale से TV Streaming Device, Power Bank, Camera और Lens के साथ कई अन्य आइटम पर Discount मिल रहा है। इस सेल में Realme 7 Pro, Samsung Galaxy F12 और Realme X7 Pro पर भी डिस्काउंट मिल रहा है।