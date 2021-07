Amazon और Flipkart पर धांसू ऑफर, कई आइटम्स पर Discount का आखिरी दिन

Deals of the Day 27 July: Flipkart और Amazon पर सेल चल रही हैं, जिसमें आप कई स्मार्टफोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को खरीद सकते हैं। इन दोनों पर कई आइटम्स Deals of the Day मिल रही हैं। बता दें कि Amazon पर Prime Day Sale चल रही है, जबकि Flipkart पर Big Saving Days Sale चल रही है। इन दोनों सेल में बैंक डिस्काउंट के साथ एक्सचेंज ऑफर और EMI ऑफर मिल रहा है। Also Read - 5000mAh बैटरी, 48MP प्राइमरी कैमरा, 16MP सेल्फी कैमरा और 8GB तक RAM वाले Realme 8 5G को Flipkart Sale में खरीदें, मिल रहे कई शानदार ऑफर्स

Deals of the Day में अमेजन पर क्या हैं ऑफर

Amazon पर इस सेल में Redmi Note 10S स्मार्टफोन पर 16 फीसदी तक का डिस्काउंट मिल रहा है। Samsung Galaxy M31s स्मार्टफोन पर भी ऑफर है, जो 33 फीसदी तक के डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। OnePlus 9R 5G पर भी ऑफर मिल रहा है। इसके अतिरिक्त Prime Day Sale में कंपनी iQOO के तीन स्मार्टफोन iQOO 7, iQOO 7 Legend और iQOO Z3 पर कूपन डिस्काउंट दे रही है। Also Read - 5000mAh बैटरी, 13MP + 2MP कैमरा और 4GB RAM वाले Redmi 9 पर Cashback ऑफर, साथ ही Amazon Sale में मिल रहा Discount

स्मार्टफोन के अतिरिक्त आप इस सेल में वॉशिंग मशीन, टैबलेट, टीवी, ईयरपॉड्स, रेफ्रिजरेटर, एसी आदि को भी डिस्काउंट पर खरीद सकते हैं। इसमें स्मार्ट वॉच्स पर भी ऑफर मिल रहा है। Garmin Venu Sq Music स्मार्टफोन को आप 22,240 रुपये में प्राइम डेज सेल में खरीद सकते हैं। Garmin Venu Square को आप 17,240 रुपये में खरीद सकते हैं। Garmin Instinct Tactical को आप 30 फीसदी तक के डिस्काउंट के बाद 21,790 रुपये में खरीद सकते हैं। Also Read - Top 5 Smartwatch at Amazon Prime Day Sale: अमेजन सेल पर इन 5 smartwatch पर मिल रही है 3,000 रुपये तक की छूट

Flipkart पर है ऑफर

इस सेल में 32-inch के Smart TV 14,499 रुपये की कीमत पर मिल रहे हैं। इस सेल में Best Selling Laptops पर 40 फीसदी तक का डिस्काउंट मिल रहा है। गेमिंग लैपटॉप को आप 49,990 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीद सकते हैं। Realme 7 Pro स्मार्टफोन को आप 5000 रुपये के डिस्काउंट पर खरीद सकते हैं। वहीं Samsung Galaxy F12 स्मार्टफोन को आप 3000 रुपये के डिस्काउंट पर खरीद सकते हैं। फोन के अतिरिक्त पावर बैंक, कैमरा आदि प्रोडक्ट पर भी ऑफर मिल रहा है।