Deals of the day 28th August: ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart और Amazon India पर हर दिन नई डील्स ऑफर की जाती है। यह डील, स्मार्टफोन, एक्सेसरीज, कम्प्यूटर, लैपटॉप समेत कई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पर मिलती है। हर दिन रात 12 बजे से लेकर रात 11:59 बजे तक चलने वाले deals of the day में यूजर्स के पास सस्ते में चुनिंद प्रोडक्ट खरीदने का मौका रहता है। हम हर दिन आपके लिए मिलने वाले बेस्ट ऑफर लेकर आते हैं। आज Deals of the day में Flipkart और Amazon India पर कई कमाल की डील मिल रही है। आइए, जानते हैं इन डील्स के बारे में.. Also Read - 5000mAh बैटरी, 4GB RAM, तीन कैमरे वाले बजट फोन Redmi 9 पर 1500 रुपये का इंस्टैंट डिस्काउंट, 424 रुपये महीने में ले आएं घर

Flipkart पर फ्री में मिलेगा फोन

ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर आज यानि 28 अगस्त की रात 12 बजे से Phone for free डील की शुरुआत हुई है। यह ऑफर 31 अगस्त की रात 11:59 बजे तक चलेगी। इस डील में यूजर के पास स्मार्टफोन खरीदने पर 100 प्रतिशत तक कैशबैक मिल सकता है। ई-कॉमर्स वेबसाइट पर 100 यूजर्स के पास यह कैशबैक जीतने का मौका रहेगा। कंपनी ने इसके लिए एक माइक्रोपेज बनाया है, जिस पर इस ऑफर से संबंधित नियम और शर्तें शामिल हैं। इस Phone for free इवेंट के विजेता का नाम 14 सितंबर को ई-कॉमर्स वेबसाइट पर जारी की जाएगी। 28 अगस्त से 31 अगस्त के बीच खरीदे गए स्मार्टफोन या फीचर फोन पर ही इस ऑफर का लाभ मिल सकेगा। Also Read - 108MP कैमरा, 5020mAh बैटरी और 8GB तक RAM वाले Redmi Note 10 Pro Max पर बंपर ऑफर, Amazon और Mi.com पर मिल रहा ₹2500 का Discount

Amazon India पर मिलने वाले ऑफर

Amazon Prime यूजर्स के लिए ई-कॉमर्स वेबसाइट पर शानदार ऑफर दिया जा रहा है। प्राइम यूजर किसी भी स्मार्टफोन की खरीद पर 40 प्रतिशत तक बचा सकते हैं। यह ऑफर खास तौर पर HDFC बैंक के कार्ड से फोन खरीदने पर मिलेगा। हालांकि, HDFC बैंक के कार्ड से EMI के जरिए फोन खरीदने पर नॉन- प्राइम यूजर्स को भी लाभ मिलेगा, लेकिन Prime मेंबरशिप वाले यूजर के पास ज्यादा बेनिफिट्स उठाने का मौका है। यही नहीं, फोन की खरीद पर 6 महीने तक वन-टाइम फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट की भी सुविधा मिलेगी। Also Read - Deal of the Day: आज OPPO F19 Pro+ 5G समेत कई स्मार्टफोन को सस्ते में खरीदने का मौका, मिल रहा Discount