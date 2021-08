Deals of the Day 29th August: ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart और Amazon पर दिन Deals of the day का आयोजन किया जाता है। इस लिमिटेड टाइम डील में फैशन प्रोडक्ट्स से लेकर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और होम अप्लायंसेज पर ऑफर दिया जाता है। दोनों ही ई-कॉमर्स वेबसाइट पर यह सेल हर दिन रात 12 बजे से शुरू होकर रात 11:59 बजे तक आयोजित की जाती है। आइए जानते हैं ई-कॉमर्स वेबसाइट पर मिलने वाले ऑफर के बारे में.. Also Read - Deals of the day 28th August: फ्री में फोन जीतने का मौका, कई ब्रांड्स के फोन पर 40 प्रतिशत तक की होगी बचत

Amazon पर मिलने वाले ऑफर

आज Amazon पर स्मार्टफोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के साथ-साथ फैशन एक्सेसरीज पर डिस्काउंट मिल रहा है। Samsung Galaxy M42 5G स्मार्टफोन को आज कई तरह के डिस्काउंट और ऑफर के साथ खरीद सकते हैं। इस फोन को 23,999 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीद सकते हैं। फोन के फीचर्स की बात करें तो यह 6000mAh की दमदार बैटरी और 48MP कैमरे के साथ आता है। वहीं, लैपटॉप की खरीद पर भी डिस्काउंट दिया जा रहा है। Dell, Lenovo, Acer, Asus ब्रांड्स के लैपटॉप को 38,190 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीद सकते हैं।

Flipkart पर फ्री में मिलेगा फोन

ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर कल यानि 28 अगस्त की रात 12 बजे से Phone for free डील की शुरुआत हुई है। यह ऑफर 31 अगस्त की रात 11:59 बजे तक चलेगी। इस डील में यूजर के पास स्मार्टफोन खरीदने पर 100 प्रतिशत तक कैशबैक मिल सकता है। यूजर्स आज भी इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। इस ऑफर के तहत 100 यूजर्स के पास यह कैशबैक जीतने का मौका रहेगा। कंपनी ने इसके लिए एक माइक्रोपेज बनाया है, जिस पर इस ऑफर से संबंधित नियम और शर्तें शामिल हैं। इस Phone for free इवेंट के विजेता का नाम 14 सितंबर को ई-कॉमर्स वेबसाइट पर जारी की जाएगी। 28 अगस्त से 31 अगस्त के बीच खरीदे गए स्मार्टफोन या फीचर फोन पर ही इस ऑफर का लाभ मिल सकेगा।