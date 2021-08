Deals of the day 2nd August: Amazon और Flipkart पर हर रोज Deals of the Day के तहत कई ऑफर मिल रहे हैं। इस सेल का फायदा उठाकर आप कई आइटम्स को किफायती कीमत पर खरीद सकते हैं। वैसे इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर कई सेल आती रहती हैं, लेकिन फिलहाल इन पर कोई बड़ी सेल नहीं चल रही है। डील ऑफ दि डे में लगेज, सारी, पावर एंड हैंड डूल, कॉफी टेबल, मोबाइल एक्सेसरीज, वॉच आदि पर डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। आइए जानते हैं Deals of the Day में क्या क्या ऑफर मिल रहे हैं। Also Read - 48MP प्राइमरी, 16MP फ्रंट कैमरा और 4500mAh बैटरी वाले OnePlus 9 Pro 5G को सस्ते में खरीदें, Amazon पर मिल रहा डिस्काउंट

Amazon पर क्या ऑफर मिल रहे हैं

ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन पर Electronics Clearance Store पर जबरदस्त डिस्काउंट मिल रहा है। यहां से आप 70 फीसदी तक की छूट पर विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीद सकते हैं। इसके अतिरिक्त अमेजन ऑटोमोटिव एसेंशियल पर 60 फीसदी तक का डिस्काउंट दे रही है। आज के दिन मिल रही डील्स यानी Deals Of the Day में विभिन्न डेस्कटॉप मिल रहे हैं। इन पर आप 50 हजार रुपये तक बचा सकते हैं।

इसके अतिरिक्त बेस्ट सेलिंग टॉय पर 79 फीसदी तक का डिस्काउंट पा सकते हैं। अगर आप अपने लिए फिटनेस बैंड या स्मार्ट वॉच खरीदना चाहते हैं, तो भी आज के दिन का फायदा उठा सकता है। अमेजन पर इन आइटम्स पर 59 फीसदी तक की छूट मिल रही है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को छोड़कर आप रोजमर्रा के काम आने वाले कई दूसरे आइटम्स को भी सस्ते में खरीद सकते हैं।

Flipkart पर क्या है ऑफर

वैसे तो Flipkart पर जल्द ही Big Saving Days Sale आने वाली है। इस सेल में कई आइटम्स किफायती कीमत पर खरीदे जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस पर Boult Audio प्रोडक्ट्स पर आकर्षक ऑफर मिल रहे हैं। इन प्रोडक्ट्स को आप 899 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप प्लेटफॉर्म से फैशन आइटम्स, गैस स्टोव, लगेज आदि प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। फ्लिपकार्ट पर वॉशिंग मशीन पर आकर्षक ऑफर मिल रहे हैं। कई मोबाइल फोन्स पर भी आपको EMI और Exchange Offer मिल रहे हैं।