Deals of the Day 30 July: Flipkart और Amazon पर चल रही सेल भले ही खत्म हो गई हैं, लेकिन इन पर अभी भी कई ऑफर्स मिल रहे हैं। Deals of the Day के नाम से दोनों ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कई प्रोडक्ट्स पर आकर्षक ऑफर मिल रहे हैं। फ्लिपकार्ट और अमेजन पर स्मार्टफोन, ईयरबड्स, वॉच, फैशन आइटम्स, वीडियो गेम एक्सेसरीज समेत कई प्रोडक्ट्स को किफायती कीमत पर खरीदा जा सकता है। अमेजन की सेल में Vivo और Oppo स्मार्टफोन पर आकर्षक ऑफर मिल रहा है। आइए जानते हैं इस सेल में मिल रहे विभिन्न प्रोडक्ट्स की डिटेल्स।

Deals of the Day: Amazon पर मिल रहे कई ऑफर

अगर आप Amazon Prime Day सेल में कोई प्रोडक्ट खरीदने के चूक गए हैं, तो इस सेल का फायदा उठा सकते हैं। इसमें Vivo V21 स्मार्टफोन पर 11 फीसदी का डिस्काउंट मिल रहा है, इस फोन को 24,990 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीदा जा सकता है। वहीं Oppo F19 Pro सीरीज को भी Amazon से No-Cost EMI पर खरीदा जा सकता है। इस सीरीज में 48MP का कैमरा है और इसकी शुरुआती कीमत 25,990 रुपये है।

इसके अतिरिक्त सेल में विभिन्न ब्रांड्स के ईयरबड्स पर आकर्षक ऑफर मिल रहा है। सेल में Tecno Spark 7T स्मार्टफोन को 9,299 रुपये में खरीद सकते हैं। इस स्मार्टफोन में 6000mAh की बैटरी और 48MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इसके अतिरिक्त वॉच, वीडियो गेम एक्सेसरीज, ग्लूकोमीटर, हेडफोन और स्पीकर, समेत कई दूसरे प्रोडक्ट्स पर आकर्षक ऑफर मिल रहा है।

Flipkart पर क्या हैं ऑफर

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट पर Deals of the Day में कोई खास ऑफर आज मौजूद नहीं है। इस प्लेटफॉर्म्स से आप बेडशीट, राखि और राखि सेट को किफायती कीमत पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा वेबसाइट पर किचन कैबिनेट, होम डेकोर, होम फर्निश आदि पर आकर्षक ऑफर मिल रहे हैं। इस सेल से आप 50 से 70 फीसदी तक के डिस्काउंट पर वॉच खरीद सकते हैं।