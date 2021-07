Deals of the day 31st July: Amazon और Flipkart पर हर दिन Deals of the Day का आयोजन किया जाता है। यह डील केवल 24 घंटे के लिए होता है। इस डील में फैशन प्रोडक्ट्स से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, स्मार्टफोन, एक्सेसरीज आदि पर डिस्काउंट ऑफर किए जाते हैं। हर दिन की तरह आज यानि 31 जुलाई को हम इन दोनों लीडिंग ई-कॉमर्स वेबसाइट पर मिलने वाले टॉप डील्स के बारे में बताने जा रहे हैं। Also Read - Amazon Sale: 108MP कैमरा, 4820mAh बैटरी, 8GB RAM, 128GB तक स्टोरेज वाले Xiaomi के सस्ते फोन Mi 10i 5G पर धांसू ऑफर

Amazon पर मिलने वाले ऑफर

ई-कॉमर्स वेबसाइट पर Electronics Clearance Sale चल रही है, जिसमें स्मार्ट टीवी, कम्प्यूटर, डेस्कटॉप, होम अप्लायंसेज पर 70 प्रतिशत तक का डिस्काउंट मिल सकता है। वहीं, आज मिलने वाले एक्सक्लूसिव डील की बात करें तो Apple iPhone 12 Series, OPPO F19 Pro Series, Mivi के ऑडियो डिवाइसेज और डेस्कटॉप कम्प्यूटर्स पर डील मिल रहें हैं। Apple iPhone 12 को 72,900 रुपये की शुरुआती कीमत से लेकर 80,900 रुपये की प्राइस रेंज में बेचा जा रहा है। Also Read - 108MP कैमरा, 8GB RAM + 128GB स्टोरेज और 5000mAh बैटरी वाले Xiaomi Mi 10T Pro पर बंपर ऑफर, Flipkart पर मिल रहा ₹2500 का Discount

OPPO F19 Pro Series को 21,490 रुपये से लेकर 25,990 रुपये की प्राइस रेंज में खरीद सकते हैं। Mivi के नेकबैंड और अन्य ऑडियो एक्सेसरीज को 179 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीदा जा सकता है। वहीं, कम्प्यूटर और एक्सेसरीज को 3,540 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीद सकते हैं। Also Read - Deals of the Day 30 July: Amazon और Flipkart पर कई ऑफर, सस्ते में खरीद सकते हैं ये स्मार्टफोन

Flipkart पर मिलने वाले ऑफर

फ्लिपकार्ट पर टीवी और होम अप्लायंसेज को 75 प्रतिशत तक के डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। इसके अलावा कई फैशन प्रोडक्ट्स और होम डेकोरेशन के आइटम्स पर भी अच्छी डील्स ऑफर की जा रही है। इसके अलवाा HP Core i3 11th जेनरेशन के लैपटॉप को 45,490 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीद सकते हैं। हाल ही में लॉन्च हुए OPPO Reno 6 Series के भी Flipkart पर डिस्काउंट और ऑफर के साथ खरीद सकते हैं।