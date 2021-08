Deals of the Day 4 August: Flipkart और Amazon दोनों ही प्लेटफॉर्म पर 5 अगस्त से बड़ी सेल शुरू होने वाली है। इस सेल में विभिन्न स्मार्टफोन से लेकर अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट के अतिरिक्त आप इन दोनों ही सेल में Exchange Offer और No-cost EMI का लाभ उठा सकते हैं। Amazon पर Great Freedom Festival सेल और Flipkart पर Big Saving Days Sale की शुरुआत 5 अगस्त से होगी। जानिए आज इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर कौन से बेहतर डील्स मिल रही हैं। Also Read - 5000mAh बैटरी, 4GB RAM + 64GB स्टोरेज और 13MP कैमरा वाले Poco M2 Reloaded पर बंपर ऑफर, Flipkart से सिर्फ ₹347 की EMI पर लाएं घर

Amazon पर हैं Deals of the Day

अमेजन पर Deals Of the Day के नाम से चल रही सेल में कई ऑफर मिल रहे हैं। इसमें मोबाइल एक्सेसरीज को 58 फीसदी तक के डिस्काउंट पर खरीदा जा सकता है। इसके अतिरिक्त स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन और वेलनेस प्रोडक्ट्स पर 75 फीसदी तक का डिस्काउंट, होम प्रोडक्ट्स पर 83 फीसदी तक की छूट, खिलौनो पर 79 फीसदी तक छूट, फैंस आदि पर 60 फीसदी तक छूट मिल रही है। इसके अलावा भी इस प्लेटफॉर्म पर कई ऑफर मिल रहे हैं, जिनका फायदा उठाकर हम सस्ते में कई आइटम खरीद सकते हैं। Also Read - 5000mAh बैटरी, 48MP कैमरा और 8GB तक RAM वाले Samsung Galaxy M42 5G पर बंपर ऑफर, Amazon पर मिल रहा ₹2000 का Discount

Amazon Sale में ZOTAC Magnus ONE ECM53060C Mini PC, HP के विभिन्न डेस्कटॉप आदि पर बंपर ऑफर मिल रहा है। सेल का फायदा उठाकर आप 50 हजार रुपये तक इन कम्प्यूटर पर बचा सकते हैं। इसके साथ ही अमेजन पर एनालॉग और डिजिटल वॉच पर 84 फीसदी तक का डिस्काउंट मिल रहा है, जबकि वीडियो गेम्स और एक्सेसरीज पर 50 फीसदी तक की बचत कर सकते हैं। साथ में होम डिकोर आइटम्स पर भी आकर्षक ऑफर मिल रहा है। Also Read - 6GB RAM, 128GB स्टोरेज , 64MP प्राइमरी और 32MP सेल्फी कैमरे वाले Realme X7 Pro 5G को Flipkart से खरीदें, मिल रहा तगड़ा Discount

Flipkart पर क्या है ऑफर

वैसे तो फ्लिपकार्ट पर Deals of the Day के तहत कोई ऑफर नहीं है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर आप कई आइटम पर बेहतरीन ऑफर प्राप्त कर सकते हैं। Flipkart पर स्मार्ट वॉच को 40 फीसदी तक के डिस्काउंट पर खरीद सकते हैं, जबकि DSLR और मिररलेस पर 10 फीसदी की छूट, स्पीकर पर 50 फीसदी तक की छूट, डेस्कटॉप या पीसी पर कम से कम 50 फीसदी की छूट, गेम्स पर 35 फीसदी की छूट, Xbox One पर 50 फीसदी तक की छूट मिल रही है।