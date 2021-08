Deals Of the day 6 August: Amazon और Flipkart दोनों ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर इन दिनों सेल चल रही है। अमेजन पर Great Freedom Festival Sale चल रही है, तो फ्लिपकार्ट पर काम Big Saving Days Sale का फायदा उठा सकते हैं। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर 5 अगस्त को सेल से शुरू हुई है और 9 अगस्त तक चलेगी। सेल में कई आइटम्स पर बंपर Discount मिल रहा है। आइए जानते हैं दोनों सेल में आप क्या सस्ते में खरीद सकते हैं। Also Read - 12MP + 12MP रियर और 12MP फ्रंट कैमरा, 256GB तक स्टोरेज वाले iPhone 12 पर बंपर ऑफर, Flipkart Sale में मिल रहा Discount

Amazon पर क्या हैं Deals Of the day?

अमेजन पर स्मार्टफोन, फैशन, रोजमर्रा की जरूरत, टीवी आदि आइटम्स पर आकर्षक डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आपकी जरूरत एक मोबाइल फोन है तो Amazon Sale में आप 9 हजार रुपये तक बचा सकते हैं। इसके अलावा पॉपुलर फैशन आइटम्स पर कंपनी 80 फीसदी तक का डिस्काउंट दे रही है। वहीं बुक्स और वीडियो गेम्स पर अमेजन 70 फीसदी तक की छूट प्रदान कर रही है। Also Read - Micromax IN 2B की पहली सेल आज, 5000mAh बैटरी वाले इस फोन पर मिलेगी जबरदस्त Discount

इसके साथ ही टीवी और अप्लायंसेस पर 55 फीसदी तक का डिस्काउंट मिल रहा है, जबकि रोजमर्रा की जरूरत के सामान पर 60 फीसदी तक की छूट मिल रही है। होम और किचन अप्लायंसेस पर इस सेल में 70 फीसदी तक का डिस्काउंट मिल रहा है। घर की साफ सफाई के लिए मिलने वाले रोबोटिक वैक्यूम क्लिनर पर 50 फीसदी तक का डिस्काउंट मिल रहा है। Also Read - 5020mAh बैटरी, 108MP कैमरा और 8GB तक RAM वाले Redmi Note 10 Pro Max पर कई ऑफर का फायदा, Amazon Sale में मिल रहा ₹2750 तक का Discount

Flipkart पर क्या हैं ऑफर?

फ्लिपकार्ट पर भी Deals Of the day में कई धांसू ऑफर्स मिल रहे हैं। सेल में ICICI Bank और Axis Bank कार्ड्स का इस्तेमाल करने पर 10 फीसदी का अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा। इस सेल में 13,499 रुपये की शुरुआती कीमत पर स्मार्ट टीवी खरीद सकते हैं। साथ ही HP के लैपटॉप्स पर आकर्षक ऑफर मिल रहा है। Boat, Motorola समेत दूसरे ब्रांड्स के साउंड बार्स को आप 2,299 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीद सकते हैं। सेल में फैशन आइटम्स पर भी आकर्षक ऑफर मिल रहा है। Realme 8 स्मार्टफोन भी इस सेल में किफायती कीमत पर मिल रहा है।